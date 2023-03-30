欖球訓練促進溝通交流 助少數族裔學生融入多元社會

本次聯校訓練活動在嘉道理慈善基金會的支持下順利舉行。學生透過欖球訓練和不同的小組活動，充分發揮自己的潛力，並透過與其他學校的學生互動，學會如何互相幫助，以及尊重和欣賞彼此的文化差異，大大增強了他們的社交技巧和團隊合作精神。

李致和：運動促進溝通交流

活動更邀請了勞倫斯公益體育基金會大使李致和、Chris Hoy及Schalk Brits出席，與學生一起玩欖球互動遊戲、分享運動員生涯經歷和宣揚運動正面價值。李致和表示：「言語交流在現代社會是不可或缺的。對於那些努力學習第二語言的學生來說，自信心是至關重要，而運動正是一個非常有趣的方式讓人能快速建立社交圈及促進溝通交流。今天是我第一次與非華語同學接觸，發現原來他們之間其實也各自用不同的語言溝通。雖然他們未必能完全互相理解，但仍然很享受一起合作玩遊戲。我非常高興能夠參與其中，親身體驗透過這種創新的方法來幫助學生增強第二語言信心，增強社區凝聚力。」