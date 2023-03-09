欖球｜欖球總會社區基金10周年活動 為特殊學生舉辦欖球賽、培訓和嘉年華

香港欖球總會社區基金（HKRUCF）於2013年成立，至今已邁進了10周年。基金現在正式宣布以嶄新面貌「橄欖成長基金」（Rugby for Good）開啟全新旅程，並會在3月舉行一系列社區活動加強推廣。
香港欖球總會社區基金是獨立的慈善機構，一直與香港欖球總會緊密合作，透過運動發展計劃幫助社會解決各種問題。在合作夥伴和捐贈者的慷慨支持下，基金會在過去10年間逐步成為香港領先的非牟利機構之一。
香港欖球總會首席執行總監Robbie McRobbie表示：「作為基金會持續發展的一部分，見證到它以全新形象出發實在令人振奮。」對於基金會發展方向，他認為新形象更能向大眾傳遞基金會理念：「橄欖成長基金不僅重新肯定基金會的初衷和價值，同時也承諾基金會在未來幾年將堅守明確的使命和目標。」
橄欖成長基金首席社區總監周思豪表示：「香港欖球總會社區基金（HKRUCF）現在是橄欖成長基金（Rugby for Good）。新標誌描繪著兩個欖球在交疊下呈現的心形，象徵基金會的使命：透過運動促進成長和轉化生命。我們基金會的中文名稱正正能帶出共融的意思，同時亦巧妙地融入欖球的元素，並象徵著連繫我們社區成員之間深厚友誼的紐帶。」
基金會團隊更設計了一個全新且有前瞻性的口號：「推動社會正向力量（A Driving Force for Good ）」，體現出基金會以體育作為催化劑推動社區正面變革的承諾。
自成立以來這10年間，橄欖成長基金的規模已發展至與香港超過163間學校合作，開展了16個積極進行中的項目，造福了數以萬計的受惠者。它的訓練計劃以遊戲為基礎，並圍繞著兩個主要關注領域：生活質量和社會共融。基金會支持各種計劃，賦予年輕人、女性和更廣泛的群體更多的自信和能力，透過運動和教育的力量幫助他們展現潛力。
橄欖成長基金2023年活動行事曆
為慶祝10周年這個重要的里程碑，橄欖成長基金於2023年籌備了一系列振奮人心的活動，為兒童、青年和家長舉辦各式各樣的體驗。3月的活動包括：為有特殊學習需要的學生舉辦帶式欖球賽、欖球嘉年華和為有聽力障礙的兒童和青年提供欖球培訓，以及為少數族裔學生提供以運動為基礎的語言計劃及更多精彩活動。
三月重點活動一覽
3月10日（五）富通共融校際七人欖球賽
今年橄欖成長基金重啟這項因疫情而停辦了三年的年度賽事，邀請來自六間特殊教育學校的年輕選手，進行一系列帶式欖球比賽，旨在推廣欖球運動的共融環境下為特殊學習需要的孩子提供一個展示自我才能的機會。
3月18日（六）*香港聾人福利促進會欖球同樂日
橄欖成長基金將邀請患有聽力障礙的青少年參加嘉年華同樂日，參觀多個欖球主題的攤位，並與社區教練一起參加迷你欖球入門課程。活動由香港聾人欖球隊主辦，並獲得橄欖成長基金支持，讓聽障青少年能夠在積極正面的角色模範環境中學習新知識，進而提升自信和擴大社交圈子。由於聽障青少年在社會上往往被邊緣化，該活動為他們提供了寶貴的學習機會。
3月19日（日）滙豐香港Try Rugby計劃 (家傭和聾人非撞式欖球比賽)
橄欖成長基金將全力支持兩隊由家庭傭工和聾啞人士欖球訓練計劃組成的社區欖球隊於D·PARK愉景新城舉辦非撞式欖球賽。屆時亦將首次舉辦小學室內4x4非撞式欖球錦標賽。這項由參加者主導的活動能充分展現橄欖成長基金對多元社群的支持和貢獻。
3月28日或29日（二或三）*嘉道理慈善基金會 – Tackling Language 聯校訓練塈同樂日
文化和語言差異會影響兒童發揮潛力和融入社會。橄欖成長基金透過Tackling Language課程，以運動創造一個安全且共融的學習環境，幫助來自六間學校，擁有少數族裔背景的學生在活動中增強第二語言的信心和學習融入社會所需的技能。
3月30日（四） 體育價值座談會
橄欖成長基金將邀請一眾來自體育界的知名大使參與座談會，包括患有聽力障礙的英格蘭國際球員Jodie Ounsley和奧運選手Sir Chris Hoy及Daley Thompson，探討如何克服逆境、增強心理韌性及跨越障礙等，傳遞正面訊息。屆時他們更會與橄欖成長基金的教練和團隊討論運動如何為香港和全球社會問題帶來正面影響。
3月27日（一） 聾人欖球離港前最後練習日
聾人欖球隊是由橄欖成長基金管理的球隊。球隊很榮幸獲得各界籌款資助，積極進行訓練準備出發參加2023年在阿根廷舉行的聾人欖球世界七人欖球比賽。
(*活動詳情有待確定，安排以大會最後決定為準)