欖球｜欖球總會社區基金10周年活動 為特殊學生舉辦欖球賽、培訓和嘉年華

香港欖球總會社區基金（HKRUCF）於2013年成立，至今已邁進了10周年。基金現在正式宣布以嶄新面貌「橄欖成長基金」（Rugby for Good）開啟全新旅程，並會在3月舉行一系列社區活動加強推廣。 香港欖球總會社區基金是獨立的慈善機構，一直與香港欖球總會緊密合作，透過運動發展計劃幫助社會解決各種問題。在合作夥伴和捐贈者的慷慨支持下，基金會在過去10年間逐步成為香港領先的非牟利機構之一。

香港欖球總會首席執行總監Robbie McRobbie表示：「作為基金會持續發展的一部分，見證到它以全新形象出發實在令人振奮。」對於基金會發展方向，他認為新形象更能向大眾傳遞基金會理念：「橄欖成長基金不僅重新肯定基金會的初衷和價值，同時也承諾基金會在未來幾年將堅守明確的使命和目標。」 橄欖成長基金首席社區總監周思豪表示：「香港欖球總會社區基金（HKRUCF）現在是橄欖成長基金（Rugby for Good）。新標誌描繪著兩個欖球在交疊下呈現的心形，象徵基金會的使命：透過運動促進成長和轉化生命。我們基金會的中文名稱正正能帶出共融的意思，同時亦巧妙地融入欖球的元素，並象徵著連繫我們社區成員之間深厚友誼的紐帶。」

基金會團隊更設計了一個全新且有前瞻性的口號：「推動社會正向力量（A Driving Force for Good ）」，體現出基金會以體育作為催化劑推動社區正面變革的承諾。 自成立以來這10年間，橄欖成長基金的規模已發展至與香港超過163間學校合作，開展了16個積極進行中的項目，造福了數以萬計的受惠者。它的訓練計劃以遊戲為基礎，並圍繞著兩個主要關注領域：生活質量和社會共融。基金會支持各種計劃，賦予年輕人、女性和更廣泛的群體更多的自信和能力，透過運動和教育的力量幫助他們展現潛力。 橄欖成長基金2023年活動行事曆 為慶祝10周年這個重要的里程碑，橄欖成長基金於2023年籌備了一系列振奮人心的活動，為兒童、青年和家長舉辦各式各樣的體驗。3月的活動包括：為有特殊學習需要的學生舉辦帶式欖球賽、欖球嘉年華和為有聽力障礙的兒童和青年提供欖球培訓，以及為少數族裔學生提供以運動為基礎的語言計劃及更多精彩活動。