歐協聯決戰｜羅馬鬥飛燕諾 摩連奴力爭集齊3歐盃

羅馬、飛燕諾能夠躋身今屆新設的歐協聯決賽(26/05 03:00)，意義重大，尤其從未在歐洲賽封王的羅馬，刻下在歐洲盃賽往績極佳的名帥摩連奴領軍「加持」下，自是分外矚目；摩帥更力爭成為史上首位集齊歐聯、歐霸及歐協聯冠軍的名帥。

今戰將是首次有歐洲盃賽決賽，安排於阿爾巴尼亞中立場舉行。兩軍各擁主力射手孭飛、其中羅馬的譚美阿巴謙去年夏天由英超車路士轉戰羅馬，表現合乎高昂身價，更以17球打破塵封60年的紀錄，成為意甲史上單季入波最多的英格蘭球員，球隊並以第6名取得來屆歐霸參賽資格。這位高大中鋒賽前稱：「夢想成真。羅馬一早已值得打入決賽，己隊成功做到，我為自己與所有人感到高興。」阿巴謙的前線好拍檔將是新晉意大利國腳尼高路辛尼奧路，兩人在今屆歐協聯共入14球。羅馬陣中更不乏「英超底」戰將，包括門將魯爾柏迪斯奧、中堅基斯史摩寧、中場米希達利恩及美蘭尼爾斯等。

摩帥歐盃決賽殺手

論名氣，羅馬兵當然比不上教練摩連奴，這位葡國名帥史上領軍4次入歐洲盃賽的決賽，從不失手；包括03年歐洲足協盃(波圖)、04年歐聯(波圖)、10年歐聯(國際米蘭)及17年的歐霸盃(曼聯)，對上3次決賽更不失一球。他在羅馬4強淘汰李斯特城後激動地說：「這是我們的歐聯。」且看「寸王」的出色往績，能否助曾於1990/91年度於歐洲足協盃決賽受挫國際米蘭的羅馬，一圓在歐洲賽首次封王的夢想。

飛燕諾歐協聯領先射手壓陣

荷甲季軍飛燕諾下半季表現比羅馬更穩定，且在歐協聯分組至今未嘗一敗，上圈淘汰法甲亞軍馬賽更具說服力。去年夏天接替名帥艾禾卡特的飛燕諾教練史諾表示：「己隊令球迷感到自豪，但任務未完，希望我們(捧盃)做得到。」飛燕諾曾在1970奪得歐洲冠軍球會盃(歐聯前身)、1974及2002歐洲足協盃(歐霸盃前身)，今次決賽當然亦希望贏波，成為首支捧過3大歐洲盃賽的球隊。隊中首席射手是今屆由比甲亨克借用的尼日利亞前鋒迪沙斯(Cyriel Dessers)，此子暫以10球成為歐協聯神射手，比譚美阿巴謙還多1球。