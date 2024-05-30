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體育
2024-05-30 11:18:59

歐協聯｜奧林比亞高斯加時建功　成首支贏歐洲賽事希臘球會

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為奧林比亞高斯攻入致勝一球的艾卡比親吻獎盃。(路透社)

為奧林比亞高斯攻入致勝一球的艾卡比親吻獎盃。(路透社)

連續兩年打入歐協聯決賽，意大利的費倫天拿卻在希臘的雅典再度失利，在加時階段被希臘的奧林比亞高斯攻入唯一入球，以1:0擊敗紫百合，成為首支在歐洲賽贏得冠軍的希臘球會。

今屆歐協聯的決賽早已安排在雅典舉行，而奧林比亞高斯雖然並非雅典球會，但球隊根據地的比雷埃夫斯也是在雅典附近，他們晉級過程淘汰了費倫巴治及阿士東維拉，當中摩洛哥的前鋒艾卡比（Ayoub El Kaabi）更是晉級的功臣，從附加賽開始就已為球隊攻入10個入球，包括對維拉兩回合的4球，然而意甲的費倫天拿仍是實力較看好的一隊。不過面對奧林比亞高斯刻意死守下，費倫天拿威脅到對手大門的機會也不多，比賽在法定90分鐘互無紀錄而進入加時。

艾卡比加時的入球，令奧林比亞高斯取得勝利。(路透社) 奧林比亞高斯擊敗費倫天拿奪得歐協聯冠軍。(路透社) 奧林比亞高斯擊敗費倫天拿奪得歐協聯冠軍。(路透社) 奧林比亞高斯擊敗費倫天拿奪得歐協聯冠軍。(路透社) 奧林比亞高斯擊敗費倫天拿奪得歐協聯冠軍。(路透社) 奧林比亞高斯擊敗費倫天拿奪得歐協聯冠軍。(路透社)

費倫天拿連續兩屆得亞軍

在加時去到下半場的116分鐘，奧林比亞高斯的反擊，費倫天拿球員一度抗議對手在禁區內的犯規，不過球證不作理會下比賽繼續，奧林比亞高斯再次傳中，由艾卡比頂入他今屆第11個入球，為球隊打開紀錄。而VAR及後翻看亦認為入球有效，奧林比亞高斯最終憑這入球擊敗費倫天拿，成為首支在歐洲賽奪標的希臘球會，此前希臘球會僅得彭拿典奈高斯在1971年打入當時為歐聯前身的歐洲盃決賽，但最終不敵阿積士。費倫天拿就連續兩屆賽事在決賽末段失守而僅得亞軍。

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希臘球迷在雅典街頭慶祝。(路透社) 希臘球迷在雅典街頭慶祝。(路透社) 希臘球迷在雅典街頭慶祝。(路透社) 希臘球迷在雅典街頭慶祝。(路透社)
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