歐協聯｜奧林比亞高斯加時建功　成首支贏歐洲賽事希臘球會

連續兩年打入歐協聯決賽，意大利的費倫天拿卻在希臘的雅典再度失利，在加時階段被希臘的奧林比亞高斯攻入唯一入球，以1:0擊敗紫百合，成為首支在歐洲賽贏得冠軍的希臘球會。

今屆歐協聯的決賽早已安排在雅典舉行，而奧林比亞高斯雖然並非雅典球會，但球隊根據地的比雷埃夫斯也是在雅典附近，他們晉級過程淘汰了費倫巴治及阿士東維拉，當中摩洛哥的前鋒艾卡比（Ayoub El Kaabi）更是晉級的功臣，從附加賽開始就已為球隊攻入10個入球，包括對維拉兩回合的4球，然而意甲的費倫天拿仍是實力較看好的一隊。不過面對奧林比亞高斯刻意死守下，費倫天拿威脅到對手大門的機會也不多，比賽在法定90分鐘互無紀錄而進入加時。