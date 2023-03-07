歐協聯｜拉素迎阿爾克馬爾爭入8強

被視為今屆歐協聯16強首回合最強戲碼一戰，提早在今晚香港時間深夜上演獨腳戲；由意甲「三哥」拉素，迎戰荷甲「三哥」阿爾克馬爾(08/03 01:45)。

拉素由歐霸跌落歐協聯淘汰賽附加賽後，僅憑王牌射手恩莫比尼主場一箭定江山，兩回合計1球淘汰羅馬尼亞的克盧日晉級；但拉素近況頗勇，近5戰4勝1和不失一球，上仗意甲作客1球擊敗「超強一哥」拿玻里，中場主力馬泰斯雲仙奴為奠勝功臣，料續有好表現。球隊今場可夫添出擊，主帥沙利除望染指歐洲盃賽，同時力爭率球會自2020年後再打入聯賽前四，躋身來屆歐聯。