歐協聯｜拉素迎阿爾克馬爾爭入8強

被視為今屆歐協聯16強首回合最強戲碼一戰，提早在今晚香港時間深夜上演獨腳戲；由意甲「三哥」拉素，迎戰荷甲「三哥」阿爾克馬爾(08/03 01:45)。
拉素由歐霸跌落歐協聯淘汰賽附加賽後，僅憑王牌射手恩莫比尼主場一箭定江山，兩回合計1球淘汰羅馬尼亞的克盧日晉級；但拉素近況頗勇，近5戰4勝1和不失一球，上仗意甲作客1球擊敗「超強一哥」拿玻里，中場主力馬泰斯雲仙奴為奠勝功臣，料續有好表現。球隊今場可夫添出擊，主帥沙利除望染指歐洲盃賽，同時力爭率球會自2020年後再打入聯賽前四，躋身來屆歐聯。
至於在荷甲落後榜首飛燕諾5分的阿爾克馬爾(AZ)，仍有「兩線」錦標可爭。史上從未在歐洲賽封王的AZ，今屆在歐協聯分組賽未受太大考驗，首名出線；近4場荷甲亦錄3勝1負，期間1比2受挫飛燕諾。希臘前鋒柏夫列迪斯之前因傷患錯過去年尾大部分歐協聯分組賽賽事，但今年傷愈復出後，各項賽事12場入9球，今場將夥拍贊斯奧迪加特及上仗聯賽奠勝的卡爾臣，合力攻堅，考驗拉素後防。其餘7場歐協聯16強首回合比賽，將於周四深夜上演。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)