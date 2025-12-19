歐協聯｜水晶宮主場賽和跌出前8　與費倫天拿轉戰附加賽

今個周中僅進行歐洲協會聯賽的聯賽階段最後一輪賽事，英超的水晶宮主場就僅與芬蘭的古比斯賽和2:2，在聯賽榜跌落第10，需要轉戰附加賽爭取16強席位。至於法國的史特拉斯堡以首名完成，他們最後一輪以3:1擊敗冰島的比達比歷。而在意甲仍然墊底的費倫天拿，作客不敵瑞士的洛桑後，同樣要轉戰附加賽。 因為擁有權問題被跌落歐協聯的水晶宮，之後的5場取得3勝2負，要爭取前8直接晉級16強，今場主場要贏芬蘭的古比斯。球隊因為距離下場聯賽對列斯聯不夠48小時，因此派出多位年輕球員，包括年僅17歲的戴基斯湯馬士（Joel Drakes-Thomas），他成為最年輕在歐洲賽事上陣的英格蘭球員。而主場的水晶宮在8分鐘由基斯辛杜斯烏捷（Christantus Uche）建攻先開紀錄，半場1球領先。

然而換邊僅5分鐘，今年芬蘭聯賽冠軍的古比斯由波蘭前鋒的柏斯耶斯錫（Piotr Parzyszek）追平。3分鐘後，伊巴謙施斯（Ibrahim Cisse）為作客的古柏斯反超前。然而在73分鐘，客隊的安維（Clinton Antwi）一次粗野攔截令他直接被紅牌驅逐。祖斯甸迪雲尼（Justin Devenny）在76分鐘為水晶宮追平，之前的時間水晶宮仍希望爭取入球，不過未能再添紀錄，與對手踢平2:2，在6輪後以10分排聯賽榜第10，要轉戰附加賽。 加斯拿不滿與聯賽不足48小時 水晶宮主帥加斯拿（Oliver Glasner）賽後指，今場球隊只能派出不少青年球員及邊沿球員替補：「被（歐霸盃）降級後，我們需要參加8月份的附加賽，而這場勝利讓我們又要參加2月份的附加賽。這個結果並非我們想要的。這場比賽我們本來可以輕鬆取勝。唯一讓我不滿的是，列斯聯現在知道了我們的正選陣容，因為只有11名球員沒有正選，而且沒有人會連續2場正選上陣。」

史特拉斯堡榜首晉級 至於法甲的史特拉斯堡，在主場面對冰島球會的比達比歷，球隊半場雖然被迫平1:1，然而下半場連入2球後，以3:1擊敗對手，在聯賽階段以16分排榜首，直接晉身16強淘汰賽。同樣晉級16強，還有德甲的緬恩斯及西甲的華歷簡奴，緬恩斯主場2:0擊敗土耳其的薩姆松，而華歷簡奴主場2:0贏科索沃球會的達他。緬恩斯以13分排第7，而華歷簡奴同樣有13分排第5。 兩屆賽事亞軍的費倫天拿，球隊作客瑞士的洛桑，結果在下半場失守，以0:1不敵對手下，聯賽階段以9分排15，要轉戰附加賽。其餘直接晉級的球隊，分別第2位的波蘭球會捷斯托佐華，他們最後一輪作客1:0贏塞浦路斯的奧摩尼亞。第3位是希臘的AEK雅典，球隊最後一輪3:2擊敗羅馬尼亞的CS卡拉奧華大學。而捷克的布拉格斯巴達取得第4，烏克蘭的薩克達以第6完成，而第7位是塞浦路斯的AEK拉亞拿卡。附加賽將在明年2月19及26日進行兩回合的比賽，爭取餘下8個16強席位。