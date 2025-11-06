歐協聯｜水晶宮回勇 主場「克」敵

雖然各路戰事密麻麻，但水晶宮眾主力似有無盡體力，該隊今晚深夜在歐協聯主場迎戰荷甲好手阿爾克馬爾，主隊及時回勇，有力重開歐協聯勝門，主勝可捧。(球賽編號FB9182，11月7日04:00開賽)

水晶宮主場原本不易攻入，但上輪歐戰主場排強陣出擊鬥塞浦路斯球隊AEK拉亞拿卡，因左閘小將積迪簡禾(Jaydee Canvot)一次致命回傳，被對手偷襲得手，就此爆冷輸0比1，跨季主場13場不敗告終，暫時在歐協聯聯賽1勝1負。

球隊班底不厚，應付各路戰線原本應會吃力，上月亦一度經歷4戰1和3負低潮；但名聲漸隆的主帥加士拿(Glasner)功力深厚，上陣主力球員勤拼似不疲，上周中強陣在英聯盃3比0大炒利物浦後，返主場出戰英超又以2比0打敗賓福特。在「3-4-3」陣式中，桑馬迪達(Jean Mateta)、伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)及耶利米賓奴(Yeremy Pino)3大好手，技術全面火力充足；英格蘭國家中堅馬克古希(Marc Guehi)及門將甸恩軒連臣(Dean Henderson)坐鎮後防，令人安心，今場仍可秤先。