歐協聯｜水晶宮留手 「細」鬥古比斯

回到歐洲賽場，即變老虎的英超黑馬水晶宮，今晚在歐協聯大聯賽煞科日比賽，仍會全力爭勝打入前8名直入淘汰賽；對手是已在聯賽歇冬的芬超冠軍古比斯，估計佔地利的水晶宮要贏不是難題，先取[3.5/4]球「細」盤更值博。(球賽編號FB1263，12月19日04:00開賽)
水晶宮人腳未算充裕，但應付兩大戰線仍維持黑馬本色，在歐協聯大聯賽暫時3勝2負在36支參賽隊伍中排第9位；今場和波應可躋身下一圈，但要成為前八名種籽隊，當然要再取3分。
水晶宮3日2戰
球隊上周中輪換用不少副選先出場下，仍以3比0輕取愛爾蘭球隊舒爾本，3前鋒基斯辛杜斯烏捷(Christantus Uche)、尼基迪亞(Nketiah)及耶利米賓奴(Yeremy Pino)各入一球，級數遠勝對手。這支南倫敦球會本周六深夜又要在英超作客列斯聯，未來三天踢兩場，主帥加士拿(Glasner)今夜輪換之餘，隨時下令贏了就算，減少兵力損耗以免拖累英超成績，預料入球未必多。
芬蘭班霸古比斯連續兩屆在國內聯賽封王，但近年多在歐霸或歐協聯外圍賽打滾，今季難得躋身歐協聯大聯賽，但實力所限，暫時5戰只得1勝入4球失3球，包括客場兩戰入球食白果；目前排在出線區外的第25位，今場要贏才有入圍機會。
只是古比斯所屬的芬超已在上月初完季歇冬，球員狀態難再谷起，隊中無一現役芬蘭國腳外，在歐戰因能力有限多靠個別外援前鋒用個人技術作突破，包括上輪歐協聯主場悶和瑞士超中游分子洛桑時，單計上半場錄得0中框攻門，今場作客倫敦無力搶分之餘，只望對手手下留情不被大炒。
