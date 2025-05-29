歐協聯｜車路士下半場轟四球反勝貝迪斯　高爾彭馬兩助攻帶領奪標

高爾彭馬（Cole Palmer）再做車路士救星，在歐協聯的決賽，藍戰士在半場1球落後下，憑高爾彭馬邊路的兩個助攻，為球隊反先，並以4:1擊敗對手，首次奪得這個歐洲第3級別的盃賽冠軍。

在波蘭舉行的這場決賽，賽前兩隊球迷在場外騷亂的事件，沒有對場內造成影響。上半場西班牙的貝迪斯9分鐘就由伊薩蘇利（Abde Ezzalzouli）接應隊友橫傳，禁區頂射入領先。車路士在上半場未能爭取到入球，半場先落後1球。不過換邊後藍戰士由高爾彭馬展開反撲，他在65分鐘右路的傳中，由安素費南迪斯（Enzo Fernandez）頭槌頂入追平。5分鐘後這位曼城的青訓產品再次在右路發難，扭過對手後傳中，今次輪到尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）入楔頂成2:1。取得反先後的車路士之後再由查頓辛祖（Jadon Sancho）以及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）在末段各建一功，以4:1大勝。