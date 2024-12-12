歐協聯｜車路士半力征哈薩克夠贏

在英超愈戰愈勇的車路士，今晚在歐協聯作客哈薩克勁旅艾斯坦拿；就算只派副選隊兼遇上嚴寒天氣，應有足夠火力贏波而回，保持分組賽長勝佳績。(球賽編號FB5167，12月12日23:30開賽)



車路士上仗聯賽反勝熱刺4比3，追一步逼近榜首利物浦，球隊年輕潛藏優厚，當勇又無懼逆境波。主帥馬利斯卡沿用「B隊」踢歐協聯，順風順水；上仗以2比0打敗德甲海登咸後，暫時4戰全勝，跟波蘭的歷基亞同分，以得失球差較佳居榜首；單是在聯賽多數副選的3位尖兵，尼干古、祖奧菲歷斯及梅迪歷，季內歐協聯4戰已共入12球，球隊在歐協聯的勢頭無人能擋。