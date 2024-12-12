歐協聯｜車路士半力征哈薩克夠贏

在英超愈戰愈勇的車路士，今晚在歐協聯作客哈薩克勁旅艾斯坦拿；就算只派副選隊兼遇上嚴寒天氣，應有足夠火力贏波而回，保持分組賽長勝佳績。(球賽編號FB5167，12月12日23:30開賽)
車路士上仗聯賽反勝熱刺4比3，追一步逼近榜首利物浦，球隊年輕潛藏優厚，當勇又無懼逆境波。主帥馬利斯卡沿用「B隊」踢歐協聯，順風順水；上仗以2比0打敗德甲海登咸後，暫時4戰全勝，跟波蘭的歷基亞同分，以得失球差較佳居榜首；單是在聯賽多數副選的3位尖兵，尼干古、祖奧菲歷斯及梅迪歷，季內歐協聯4戰已共入12球，球隊在歐協聯的勢頭無人能擋。
最大敵人是長征與嚴寒
今夜車路士面對剛在上月完成的哈薩克聯賽、1分之微屈居亞軍的艾斯坦拿，最大敵人不是對手，或是來自長途遠征及當地嚴寒天氣。由於艾斯坦拿所在的首都球場正在重建，今場會改在該國的南部阿拉木圖舉行，飛行路程仍達6,000公里及8小時直航，時差跟英國有5小時。據報屆時當地天氣介乎攝氐零下6至11度，或才是「藍戰士」的真正考驗。
今屆歐協聯分組賽只踢6場，藍戰士今夜贏波，應穩奪頭8名出線資格；反而艾斯坦拿4戰分組賽只得4分，包括上仗在阿拉木圖主場處下風，1比1和葡超甘馬雷斯。球隊分組賽僅有2個入球，只是由一對中堅卡拉卡及卡蘇高洛維斯包辦，尼日利亞箭頭格哥利踏入分組賽仍食白果，今場不易爆冷搶分。
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