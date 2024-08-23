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體育
2024-08-23 10:36:36

歐協聯｜車路士外圍賽首回合贏波　新兵古爾奧超尷尬失機

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車路士贏波，不過新兵的古爾奧留下尷尬回憶。(路透社)

車路士贏波，不過新兵的古爾奧留下尷尬回憶。(路透社)

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車路士在歐協聯的外圍賽首回合，雖然以2:0輕取來自瑞士的塞維特，不過隊中的18歲新兵古爾奧（Marc Guiu）下半場一次空門失機令他成為笑柄。

今屆獲得歐協聯的外圍賽資格的車路士，在外圍賽的最後一輪才登場。面對瑞士的塞維特，擁有40多名一隊球員的藍戰士本應是應付有餘，球隊今場比賽與周末聯賽有多達9個的變動，當中門將的菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）及阿達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）首次披甲。然而球隊上半場還是未能把握到，當中包括18歲的古爾奧接應隊友的直線入楔，推過門將但因為太大力而出界，同時亦有越位嫌疑，半場雙方踢平0:0。

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車路士的古爾奧大好機會卻射失。(影片截圖) 車路士的古爾奧大好機會卻射失。(影片截圖) 車路士的古爾奧大好機會卻射失。(影片截圖) 車路士的古爾奧大好機會卻射失。(影片截圖)

馬利斯卡不滿末段表現

換邊後藍戰士終於打開紀錄，尼干古（Christopher Nkunku）入楔搏得對手門將撲跌，令球隊在50分鐘獲得12碼，尼干古親自操刀射入領先。尷尬一刻在之後隨即出現，塞維特球員回後給門將時，古爾奧禁區外截得門將的皮球，他追入禁區面對空門，卻射回向趕回龍門後的守門員，被門將成功救出，之後他兩度補射同樣無功而回，令塞維特保住這球。

不過車路士還是在76分鐘，由後備入替的馬度基（Noni Madueke）建功，最終以2:0贏得首回合，次回合下星期到塞維特回到瑞士主場應戰。主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）賽後就表示：「我有點擔心，因為在最後的10分鐘我們在玩火。還好我們沒有失球，但我們仍需要學習。」

尼干古搏得對手門將撲跌獲得12碼。(路透社) 尼干古射入後招牌的吹氣球慶祝。(路透社) 車路士在歐協聯外圍賽首回合擊敗塞維特。(路透社) 車路士在歐協聯外圍賽首回合擊敗塞維特。(路透社) 車路士在歐協聯外圍賽首回合擊敗塞維特。(路透社) 車路士在歐協聯外圍賽首回合擊敗塞維特。(路透社)
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