歐協聯｜車路士外圍賽首回合贏波　新兵古爾奧超尷尬失機

車路士在歐協聯的外圍賽首回合，雖然以2:0輕取來自瑞士的塞維特，不過隊中的18歲新兵古爾奧（Marc Guiu）下半場一次空門失機令他成為笑柄。

今屆獲得歐協聯的外圍賽資格的車路士，在外圍賽的最後一輪才登場。面對瑞士的塞維特，擁有40多名一隊球員的藍戰士本應是應付有餘，球隊今場比賽與周末聯賽有多達9個的變動，當中門將的菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）及阿達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）首次披甲。然而球隊上半場還是未能把握到，當中包括18歲的古爾奧接應隊友的直線入楔，推過門將但因為太大力而出界，同時亦有越位嫌疑，半場雙方踢平0:0。