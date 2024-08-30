歐協聯｜車路士次回合作客瑞士輸波　靠總比數險勝晉級

歐協聯的外圍賽，英格蘭代表的車路士差點就出局，作客以1:2不敵瑞士的塞維特，僅憑首回合的2:0比數，總比分以3:2淘汰對手可以晉級聯賽階段。

上仗主場擊敗塞維特有新加盟小將古爾奧（Marc Guiu）門前失機，而這一球差點就成為車路士出局的伏線。在這場作客瑞士的比賽，藍戰士在14分鐘有梅迪歷（Mykhailo Mudryk）被對手常本佳吾標區內踢跌獲得12碼，尼干古（Christopher Nkunku）操刀為車路士取得領先。只是車路士的優勢在32分鐘被對手一次反擊抵銷，古利文洛特（Jeremy Guillemenot）接應隊友直線，禁區為主隊扳平1:1。