歐協聯｜車路士次回合作客瑞士輸波　靠總比數險勝晉級

歐協聯的外圍賽，英格蘭代表的車路士差點就出局，作客以1:2不敵瑞士的塞維特，僅憑首回合的2:0比數，總比分以3:2淘汰對手可以晉級聯賽階段。
上仗主場擊敗塞維特有新加盟小將古爾奧（Marc Guiu）門前失機，而這一球差點就成為車路士出局的伏線。在這場作客瑞士的比賽，藍戰士在14分鐘有梅迪歷（Mykhailo Mudryk）被對手常本佳吾標區內踢跌獲得12碼，尼干古（Christopher Nkunku）操刀為車路士取得領先。只是車路士的優勢在32分鐘被對手一次反擊抵銷，古利文洛特（Jeremy Guillemenot）接應隊友直線，禁區為主隊扳平1:1。
換邊再戰之後，塞維特在72分鐘反先。基維利（Enzo Crivelli）接應隊友的傳中，頭槌為球隊頂成2:1，不過總比數塞維特仍然落後。尼干古之後接應隊友直線，一度再為藍戰士破門，不過旁證指越位在先而無效。最終車路士守得住首回合的優勢，以總比數3:2淘汰塞維特，避免在外圍賽就止步。
費倫天拿互射12碼晉級
車路士晉級聯賽的階段，而抽籤會在今晚在摩納哥舉行。至於其他的外圍賽賽事，意大利的費倫天拿作客1:1賽和匈牙利的普斯卡斯學院，兩回合打成4:4，雙方要互射12碼分勝負，最終費倫天拿晉級。而西班牙的貝迪斯就主場3:0大勝烏克蘭的克里夫巴斯，兩回合贏5:0。