歐協聯｜車路士超班 必剿海登咸

在歐協聯出副選隊仍大超班的車路士，今晚深夜作客鬥另一歐協聯分組賽長勝軍海登咸，仍會是技勝一籌，不會留手；今場客勝穩開，延續長勝路。(球賽編號FB4496，11月29日01:45開賽)
A隊踢英超，B隊踢歐協聯及其他盃賽，車路士主帥馬利斯卡主次分明，球隊運作上正軌，聯賽排名愈戰愈高；在歐協聯先後大炒真特、彭拿典奈高斯及FC諾亞入16球；當中一對前鋒尼干古及祖奧菲歷斯已各入4球，卡士超級。
車路士深度十足
陣容上，另一葡萄牙好波之人柏度尼圖上仗聯賽不入大軍名單，今場或會隨軍赴德國；上仗聯賽只列後備的防中羅美奧拉維亞、達斯貝利賀爾、翼鋒查頓辛祖及梅迪歷有望升正，陣容仍然深具實力。
去年才首次升上德甲的海登咸排中上游，更奪取歐協聯參賽資格；只可容納15,000觀眾的主場，可能是德國職業足球會最高海拔球場，但面積只是拜仁慕尼黑安聯球場的五分之一，全市只得約5萬人口。球隊季初聯賽成績雖然平平，暫時排下游，對上各項賽事計5戰4敗；但計歐協聯3戰全勝，打敗奧林比亞、帕福斯及赫斯，雖然對手實力平平，但已教外界嘖嘖稱奇。
可惜海登咸射手比亞寧加，上仗聯賽作客2比5敗走利華古遜一役，上半場已因傷退下火線，賽後證實足腱受傷，要休戰至下年2月。球隊計近4戰德甲主場1和3負只入1球，今場遇上大超班的車路士，看來難有爆冷搶分的奇蹟出現。
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