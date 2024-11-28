歐協聯｜車路士超班 必剿海登咸

在歐協聯出副選隊仍大超班的車路士，今晚深夜作客鬥另一歐協聯分組賽長勝軍海登咸，仍會是技勝一籌，不會留手；今場客勝穩開，延續長勝路。(球賽編號FB4496，11月29日01:45開賽)

A隊踢英超，B隊踢歐協聯及其他盃賽，車路士主帥馬利斯卡主次分明，球隊運作上正軌，聯賽排名愈戰愈高；在歐協聯先後大炒真特、彭拿典奈高斯及FC諾亞入16球；當中一對前鋒尼干古及祖奧菲歷斯已各入4球，卡士超級。

車路士深度十足

陣容上，另一葡萄牙好波之人柏度尼圖上仗聯賽不入大軍名單，今場或會隨軍赴德國；上仗聯賽只列後備的防中羅美奧拉維亞、達斯貝利賀爾、翼鋒查頓辛祖及梅迪歷有望升正，陣容仍然深具實力。