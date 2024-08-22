歐協聯｜車路士遇塞維特 天才波夠贏

車路士以上屆聯賽第6身份出戰歐協聯，意義比實際大；始終車路士新帥馬列斯卡聯賽首戰帶隊主場0比2不敵曼城，之前因傷或國際賽後遲歸隊的箭頭尼高拉斯積遜，以及上屆首席射手高爾彭馬，仍列正選；攻中起用新隊長安素費南迪斯，試陣失敗，攻守皆不穩，人腳有爆棚之盛卻談不上默契。

英超首輪吞蛋的車路士，隨即要收拾心情在歐協聯附加賽登場，今夜首回合先迎戰瑞士球會塞維特；就算今場大輪換出擊，對手級數不高，主隊打天才波足以輕取對手(球賽編號FB9444，8月23日03:00開賽)。

車路士多將首次亮相

英超必是重心，藍戰士後顧周日晚鬥狼隊之餘，今晚深夜可大條道理，以新陣新兵鬥塞維特；預計門將費利普佐真遜、新中堅艾達拉巴約會初登場；而上仗後備出場的重點收購前鋒柏度尼圖、中場杜斯貝利賀爾及翼衛連拿度維加，今場都有機會擔正。隊內星級球員任選，主隊打天才波都有權輕取上屆瑞士超季軍的塞維特。

塞維特今夏在歐霸外圍賽第3圈起步，可惜即要碰上葡超新興力量布拉加，兩回合總數輸1比2出局。球隊今夏由新帥夏比利接手，聯賽開局平平，近兩仗聯賽更連敗共失9球，必然右閘為日本前鹿島島角球員常本佳吾，但主力陣容無一為現役瑞士國腳；今場遇上志切贏波交代的車路士，要死守也不易。