歐協聯｜車路士B隊客戰彭拿典奈高斯勢連捷

億萬大軍車路士，剛戰不敵利物浦，英超4勝2和勁勢告終；但可寄望於今晚深夜輪換另一批好手，在歐協聯作客鬥褪色希臘勁旅彭拿典奈高斯，爭取分組賽連捷，一吐悶氣，可熱捧客勝。(球賽編號FB2711，10月25日0:45開賽)

「藍戰士」車路士，1比2敗走利物浦後，前利物浦、車路士領隊賓尼迪斯指車路士攻守有點失衡，爭標仍須努力。藍戰士今屆陣容強大，預料領隊馬利斯卡可續派B隊出戰求反彈，球隊上仗分組賽首戰主場以4比2輕取比甲真特，正選陣容中的連拿度域加、柏度尼圖、尼干古及達斯貝利賀爾三線副選兵，各入一球；今仗料再以法國國腳尼干古掛帥，葡國金童祖奧菲歷斯任攻中，烏克蘭新星梅迪歷及葡兵柏度尼圖作側擊，B隊攻擊組合已有足夠卡士令任何歐協聯敵衛頭痛。