歐協聯︱韋斯咸末段入球挫費倫天拿　43年來首度奪標

英超球會韋斯咸，取得球會43年來首個大賽冠軍。球隊在歐協聯的決賽，在完場前憑查洛保雲（Jarrod Bowen）的反擊得手，以2:1擊敗意甲的費倫天拿，取得自1980年英格蘭足總盃後，鎚仔幫的首個大賽冠軍。

雖然只不過是歐洲第3級的盃賽，不過對於兩支球會來說，冠軍都是爭取來季可以繼續出戰歐洲賽的機會。上半場雙方都缺乏可以破門的機會，直到上半場的補時階段，費倫天拿的一次攻勢，基斯甸高亞美（Christian Kouame）的頭槌攻門中柱，盧卡祖域（Luka Jovic）衝前補一頭，不過球證翻看VAR後，證實祖域越位，入球無效，半場雙方踢平0:0。