歐協聯︱韋斯咸末段入球挫費倫天拿　43年來首度奪標

英超球會韋斯咸，取得球會43年來首個大賽冠軍。球隊在歐協聯的決賽，在完場前憑查洛保雲（Jarrod Bowen）的反擊得手，以2:1擊敗意甲的費倫天拿，取得自1980年英格蘭足總盃後，鎚仔幫的首個大賽冠軍。
雖然只不過是歐洲第3級的盃賽，不過對於兩支球會來說，冠軍都是爭取來季可以繼續出戰歐洲賽的機會。上半場雙方都缺乏可以破門的機會，直到上半場的補時階段，費倫天拿的一次攻勢，基斯甸高亞美（Christian Kouame）的頭槌攻門中柱，盧卡祖域（Luka Jovic）衝前補一頭，不過球證翻看VAR後，證實祖域越位，入球無效，半場雙方踢平0:0。
換邊後韋斯咸在62分鐘獲得領先機會，查洛保雲禁區接應長傳，紫百合隊長基斯坦奴比拉基（Cristiano Biraghi）搶位時手球，球證翻看VAR後判罰12碼。賓華馬（Said Benrahma）主射，令鎚仔幫先開紀錄。不過費倫天拿的邦拿雲杜拉（iacomo Bonaventura）把握機會，在5分鐘後扳平，兩隊又重回起點。雙方戰至接近90分鐘，韋斯咸的盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）後場放直線，查洛保雲個人突破推入禁區射入，令韋斯咸以2:1擊敗費倫天拿。
莫耶斯執教生涯首個大賽冠軍
韋斯咸贏波後，同時取得了來季的歐霸盃參賽資格。而這亦是球隊自1980年取得英格蘭足總盃後，球隊另一個的大賽冠軍，而鎚仔幫對上一個歐洲賽事冠軍，已是1965年的歐洲盃賽冠軍盃。這個冠軍也是韋斯咸主帥莫耶斯（David Moyes）執教生涯以來，首個大賽的錦標，過去25年來，「莫天才」也僅在曼聯贏過一次的社區盾冠軍，而在愛華頓時代，他僅帶領球隊晉身過足總盃決賽。