歐協聯4強｜費倫天拿「貝」城借一博「大」

歐霸及歐協聯明晚同上演4強次回合，其中以歐協聯的費倫天拿主場迎貝迪斯最緊湊。貝迪斯首回合主場2比1勝出，轉戰作客硬撼歐協聯主場「火力王」費倫天拿，看來又有一番激鬥。足智彩開出「入球大細」[2.5/3]球，必博「大」盤。(球賽編號FB1442，5月9日03:00開賽)

貝迪斯冬窗借得曼聯的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，成功帶動球隊攻力，球隊「兩線」發展得意，聯賽3連勝入10球升至第6，有機會來屆踢歐聯；上仗歐協聯鬥「紫百合」費倫天拿，早段憑翼鋒艾沙蘇利先開紀錄，安東尼馬菲奧斯下半場擴大比分，費倫天拿中堅盧卡雲尼亞里之後追回一球，貝迪斯首回合領先2比1。