歐協聯4強｜費倫天拿「貝」城借一博「大」

歐霸及歐協聯明晚同上演4強次回合，其中以歐協聯的費倫天拿主場迎貝迪斯最緊湊。貝迪斯首回合主場2比1勝出，轉戰作客硬撼歐協聯主場「火力王」費倫天拿，看來又有一番激鬥。足智彩開出「入球大細」[2.5/3]球，必博「大」盤。(球賽編號FB1442，5月9日03:00開賽)
貝迪斯冬窗借得曼聯的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，成功帶動球隊攻力，球隊「兩線」發展得意，聯賽3連勝入10球升至第6，有機會來屆踢歐聯；上仗歐協聯鬥「紫百合」費倫天拿，早段憑翼鋒艾沙蘇利先開紀錄，安東尼馬菲奧斯下半場擴大比分，費倫天拿中堅盧卡雲尼亞里之後追回一球，貝迪斯首回合領先2比1。
貝迪斯上仗西甲作客2比1反勝愛斯賓奴時，隊中艾沙蘇利、艾斯高及在歐協聯已入7球的老牌箭頭巴卡保只後備出場；主帥「工程師」柏歷堅奴中前場得分籌碼任用，且看客場旺氣能否帶到明晚費倫天拿地頭。
摩斯堅恩把握力有保證
費倫天拿上仗意甲作客0比1敗走羅馬，聯賽6戰4勝2和勁勢告終，暫排第8位；看來季內首要爭歐協聯，今場必精銳盡出。紫百合特善主場，今季歐協聯主場6戰取4勝2和狂入20球，前鋒出摩斯堅恩、盧卡斯貝特倫或艾拔古蒙臣，有一定入球把握。今場兩軍屬性主攻，取「入球」大盤。
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