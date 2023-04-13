歐協聯8強｜英超護級韋斯咸 分心征真特

在今屆英超從未坐穩船的「槌仔幫」韋斯咸，在今屆歐協聯一直表現大超班，該隊今晚香港時間深夜，在8強首回合作客比甲前列分子真特(14/4 00:45)，或許會遇上一定麻煩。

韋斯咸近5戰聯賽曾大敗白禮頓及紐卡素腳下，令名帥莫耶帥下台指數看漲；幸上仗變陣得宜改踢「4-4-2」下，作客1比0挫富咸，勝出倫敦打吡，英超排名跳升至第14位，稍減護級壓力，可先專注本屆10戰10勝的歐協聯賽事。

去夏重金收購的科特迪瓦翼鋒哥尼特賽前說：「你不要看輕歐協聯，那是對球員、球會及教練的重要比賽，所以我們每場都會付出百分百。能在加盟的首季捧盃是最美妙的東西，我已傷好，並會盡自己所能，領球會殺入決賽捧盃。」早前因傷休戰近5個月的哥尼特，近期多以後備出場，若莫帥續用雙箭頭丹尼艾格斯拍米查利安東尼奧掛帥，側擊出色的哥尼特或是一路奇兵。