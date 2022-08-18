歐協附攻丹麥域堡 韋斯咸擺大頭

英超球會韋斯咸在香港時間周四深夜(19/08 02:45)，在歐協聯附加賽首回合，迎戰丹麥球會域堡(Viborg F.F.)，估計將會擺出轉會身價總值約5,000萬英鎊的一對新前鋒組合出場，求一吐開季悶氣。

上屆英超排第7、兼且在去屆歐霸打入4強的韋斯咸，是今屆首支在歐洲賽出場的英超隊伍。「槌仔幫」英超開局不利，連負曼城及諾定咸森林腳下兼未入球，其中上仗作客圍攻森林，包括兩次攻門中楣及隊長迪格蘭賴斯12碼宴客，被對手憑一個幸運入球擊倒。主帥莫耶斯賽後慨歎球隊未能把握入球機會，如今轉戰歐洲賽場，主帥及隊長賴斯因上屆歐霸出局後的不恰當言論，分別停賽1場及2場，加上守將艾朗加斯威爾被罰紅牌停1場，將要變陣出擊。今夏來投槌仔幫的意大利高大中鋒施卡馬卡(Gianluca Scamacca)及科特迪瓦翼鋒哥尼特(Maxwel Cornet)，有望首次擔正攻堅。槌仔幫中後場傷、停滿營，湯馬士蘇錫克或改跟另一英格蘭新兵唐尼斯，在中場瞻前顧後，青訓小將艾殊比或會頂上艾朗加斯威爾的左閘位置；但以大軍質素，要在主場盡數在丹超中游球隊應綽綽有餘。

來自丹麥的域堡上兩圈歐協聯外圍賽，淘汰立陶宛的蘇度瓦及法羅群島的B36拖錫雲；陣中較矚目的是由巴塞隆拿加盟的西班牙年輕前鋒蘇迪馬，此子並在上圈作客B36拖錫雲時取得加盟後首球。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )