歐協｜車路士必「大」攻真特

縱使沒有當今英超最炙手可熱的高爾彭馬壓陣，但車路士今晚深夜在歐協聯分組賽初登場，仍會以大超班姿態迎戰比甲真特；以主隊近期火熱氣勢，加上一眾鋒將難得出場必全力「騷哥利」，贏面極高，但「入球」大會更值博。(球賽編號FB1654，10月4日03:00開賽)
「藍戰士」上圈歐協聯附加賽總比數3比2淘汰瑞士塞維特，當時表現平平。但新帥馬利斯卡在其豪華大軍中已找到致勝及用人竅門，在上屆首席射手高爾彭馬的帶領下，球隊聯賽3連勝；這位三獅殺手更在上仗英超破紀錄半場前已入4球，人氣爆燈。
彭馬不入名單
球隊精兵多，高爾彭馬不用列歐戰大軍名單，留力英超搏殺；但預計柏度尼圖、梅迪歷、尼干古及祖奧菲歷斯，今場擔任攻擊主力；以球隊早前在英聯盃半力出擊，5比0大炒英乙巴羅的陣容評估，今場在史丹福橋球場又會喪攻，博響頭炮。
真特今夏在歐協聯連過三關，闖入分組賽；該隊在比甲近4戰更錄得3勝1負入10球。以色列中場國腳根度文，在聯賽及歐戰入球不缺；今場有望跟伊藤敦樹及迪洛治，後上支援雙箭頭蘇迪斯及今夏從英乙米爾頓凱恩斯加盟的麥斯甸恩。
古莊臣兒子效力真特
球隊另一受注目球員當然是前車路士的冰島名將之後、古莊臣的兒子安迪；此子上仗聯賽大炒奧特海維利時，後備出場入波。真特對上3圈歐戰作客全部有入波，今戰賽前雖被一致看淡；但既然火力不缺，拚輸來打，面對主攻但守力不算穩陣的車路士，或有驚喜，今場可先取較有分頭的「入球」大。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會