歐協｜車路士必「大」攻真特

縱使沒有當今英超最炙手可熱的高爾彭馬壓陣，但車路士今晚深夜在歐協聯分組賽初登場，仍會以大超班姿態迎戰比甲真特；以主隊近期火熱氣勢，加上一眾鋒將難得出場必全力「騷哥利」，贏面極高，但「入球」大會更值博。(球賽編號FB1654，10月4日03:00開賽)

「藍戰士」上圈歐協聯附加賽總比數3比2淘汰瑞士塞維特，當時表現平平。但新帥馬利斯卡在其豪華大軍中已找到致勝及用人竅門，在上屆首席射手高爾彭馬的帶領下，球隊聯賽3連勝；這位三獅殺手更在上仗英超破紀錄半場前已入4球，人氣爆燈。