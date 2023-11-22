歐國外｜克羅地亞小勝一球出線　威爾斯賽和土耳其轉戰附加賽

克羅地亞在歐洲國家盃外圍賽，以1球小勝阿美尼亞，保住次名的出線資格，而威爾斯只能賽和土耳其，需要轉戰附加賽。
賽前手握13分，克羅地亞贏波可以鎖定出線，不過格仔兵團差點先落後。阿美尼亞一次反擊，賀夫漢尼斯恩（Kamo Hovhannisyan）右路推進，單刀之勢卻被克羅地亞門將的利華高域（Dominik Livakovic）托出。大難不死，克羅地亞42分鐘就由貝迪馬（Ante Budimir）接應波拿蘇沙（Borna Sosa）傳中頂入，半場為克羅地亞領先1:0。
換邊後克羅地亞佔更大優勢，可是卡拉馬歷（Andrej Kramaric）的遠射以及柏沙歷（Mario Pasalic）的補射都未能過到對手的門將，最終克羅地亞主場就僅贏一球，以1:0擊敗對手，並在分組以16分排第2，取得明年的決賽周資格。
法國領先兩球被希臘追平
至於同組的另一場比賽，僅11分的威爾斯，除了要望克羅地亞輸波，還要自己取勝才有機會後上取得直接晉級資格。所以他們在7分鐘先由歷高威廉斯（Neco Williams）為球隊取得領先，可是下半場土耳其由耶斯斯（Yusuf Yazici）射入12碼追平，威爾斯最終僅和土耳其1:1，需要轉戰附加賽爭取決賽周資格。
同日其他比賽，B組的法國在領先2球下，被希臘追平2:2，令法國的全勝金身斷纜。而荷蘭就以6:0大勝直布羅陀，荷蘭與法國就早獲出線資格，希臘會轉戰附加賽。而I組榜首的羅馬尼亞在最後一場，主場對同樣已獲得出線資格的瑞士，結果羅馬尼亞以1:0取勝。同組的以色列亦以2:0作客贏安道爾，將會出戰附加賽。而白俄羅斯作客就1:0小勝科索沃。