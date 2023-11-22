熱門搜尋:
許金山 香港足球 的士罷工 MIRROR 柳應廷 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-11-22 11:33:09

歐國外｜克羅地亞小勝一球出線　威爾斯賽和土耳其轉戰附加賽

分享：
克羅地亞一球小勝阿美尼亞。(美聯社)

克羅地亞一球小勝阿美尼亞。(美聯社)

克羅地亞在歐洲國家盃外圍賽，以1球小勝阿美尼亞，保住次名的出線資格，而威爾斯只能賽和土耳其，需要轉戰附加賽。

賽前手握13分，克羅地亞贏波可以鎖定出線，不過格仔兵團差點先落後。阿美尼亞一次反擊，賀夫漢尼斯恩（Kamo Hovhannisyan）右路推進，單刀之勢卻被克羅地亞門將的利華高域（Dominik Livakovic）托出。大難不死，克羅地亞42分鐘就由貝迪馬（Ante Budimir）接應波拿蘇沙（Borna Sosa）傳中頂入，半場為克羅地亞領先1:0。

Ad Block
克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社) 克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社) 克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社) 克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社) 克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社) 克羅地亞主場1:0小勝阿美尼亞。(美聯社)

換邊後克羅地亞佔更大優勢，可是卡拉馬歷（Andrej Kramaric）的遠射以及柏沙歷（Mario Pasalic）的補射都未能過到對手的門將，最終克羅地亞主場就僅贏一球，以1:0擊敗對手，並在分組以16分排第2，取得明年的決賽周資格。

法國領先兩球被希臘追平

至於同組的另一場比賽，僅11分的威爾斯，除了要望克羅地亞輸波，還要自己取勝才有機會後上取得直接晉級資格。所以他們在7分鐘先由歷高威廉斯（Neco Williams）為球隊取得領先，可是下半場土耳其由耶斯斯（Yusuf Yazici）射入12碼追平，威爾斯最終僅和土耳其1:1，需要轉戰附加賽爭取決賽周資格。

同日其他比賽，B組的法國在領先2球下，被希臘追平2:2，令法國的全勝金身斷纜。而荷蘭就以6:0大勝直布羅陀，荷蘭與法國就早獲出線資格，希臘會轉戰附加賽。而I組榜首的羅馬尼亞在最後一場，主場對同樣已獲得出線資格的瑞士，結果羅馬尼亞以1:0取勝。同組的以色列亦以2:0作客贏安道爾，將會出戰附加賽。而白俄羅斯作客就1:0小勝科索沃。

Ad Block
土耳其的12碼迫和威爾斯。(路透社) 威爾斯的入球被判無效。(路透社) 威爾斯的祖朗頓穿上T裇紀念心臟病逝的前隊友。(路透社) 羅馬尼亞1:0擊敗瑞士。(路透社) 荷蘭6:0贏直布羅陀。(路透社) 希臘2:2迫和法國。(路透社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受