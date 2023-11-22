歐國外｜克羅地亞小勝一球出線　威爾斯賽和土耳其轉戰附加賽

克羅地亞在歐洲國家盃外圍賽，以1球小勝阿美尼亞，保住次名的出線資格，而威爾斯只能賽和土耳其，需要轉戰附加賽。 賽前手握13分，克羅地亞贏波可以鎖定出線，不過格仔兵團差點先落後。阿美尼亞一次反擊，賀夫漢尼斯恩（Kamo Hovhannisyan）右路推進，單刀之勢卻被克羅地亞門將的利華高域（Dominik Livakovic）托出。大難不死，克羅地亞42分鐘就由貝迪馬（Ante Budimir）接應波拿蘇沙（Borna Sosa）傳中頂入，半場為克羅地亞領先1:0。

換邊後克羅地亞佔更大優勢，可是卡拉馬歷（Andrej Kramaric）的遠射以及柏沙歷（Mario Pasalic）的補射都未能過到對手的門將，最終克羅地亞主場就僅贏一球，以1:0擊敗對手，並在分組以16分排第2，取得明年的決賽周資格。