歐國外｜卡尼力爭三獅士哥王 英格蘭征意大利圖復仇

射手卡尼，雙重任務！王牌前鋒哈利卡尼在今晚香港時間深夜，在2024歐國盃外圍賽C組，領英格蘭作客拿不勒斯鬥意大利，不但要助「三獅兵團」打破近年對賽不勝宿命，並報上屆決賽一敗之辱；個人只要多取1球，便可超越名宿朗尼紀錄，成為「三獅」士哥王。

熱刺「無冕射手」哈利卡尼，去年在世盃鬥法國先憑一個12碼扳平，可惜尾段處理另一12碼時「炒高」，「三獅」8強止步；不過，卡尼在國際賽已攻入53球，用了約8年時間，追平名宿朗尼奮鬥了15年的紀錄，破紀錄只是時間問題。

盛傳被熱刺標價1億英鎊在今夏出售的卡尼，將以隊長身份掛帥南征，除希望打破「三獅」近6次交手不勝兼上屆決賽射輸12碼一敗之辱；個人在榮登國家隊「士哥王」在望下，配合大勇布卡約沙卡、菲爾科頓及基亞利殊，加上攻中祖迪比寧咸，希望同助波士修夫基錄得領軍生涯第50勝，成就僅次已故韋達畢頓爵士(78勝)及藍西爵士(69勝)，這兩位頭兩任「三獅」領隊。

