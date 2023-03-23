歐國外｜卡尼力爭三獅士哥王 英格蘭征意大利圖復仇

射手卡尼，雙重任務！王牌前鋒哈利卡尼在今晚香港時間深夜，在2024歐國盃外圍賽C組，領英格蘭作客拿不勒斯鬥意大利，不但要助「三獅兵團」打破近年對賽不勝宿命，並報上屆決賽一敗之辱；個人只要多取1球，便可超越名宿朗尼紀錄，成為「三獅」士哥王。
熱刺「無冕射手」哈利卡尼，去年在世盃鬥法國先憑一個12碼扳平，可惜尾段處理另一12碼時「炒高」，「三獅」8強止步；不過，卡尼在國際賽已攻入53球，用了約8年時間，追平名宿朗尼奮鬥了15年的紀錄，破紀錄只是時間問題。
盛傳被熱刺標價1億英鎊在今夏出售的卡尼，將以隊長身份掛帥南征，除希望打破「三獅」近6次交手不勝兼上屆決賽射輸12碼一敗之辱；個人在榮登國家隊「士哥王」在望下，配合大勇布卡約沙卡、菲爾科頓及基亞利殊，加上攻中祖迪比寧咸，希望同助波士修夫基錄得領軍生涯第50勝，成就僅次已故韋達畢頓爵士(78勝)及藍西爵士(69勝)，這兩位頭兩任「三獅」領隊。
文仙尼徵阿根廷前鋒解「9號荒」
對手「藍衣兵團」意大利，雖無緣去年世盃決賽周，但之後在歐國聯A組一顯顏色，以小組首名打入今夏淘汰賽爭霸，在歐國外並已保持14場連勝紀錄。今場亦是助教名將維埃里年初病逝後，首戰國際賽；效力拿玻里的國腳後衛迪羅倫素在記招說：「我們感受到他(維埃里)的缺席，但他為我們留下美好的東西。」
當問及這位今屆踢足27場意甲的鐵衛，現時意軍是否兩隊不足兩年內第3度交中，最弱一隊，他不同意說：「我們有一眾質素相當及鬥心強橫的球員，將盡最大的努力，面對他們。」主帥文仙尼今次點兵缺射手恩莫比尼及拉斯柏度尼外，翼鋒費達歷高基艾沙亦因傷退隊，凸顯意軍近年的「9號荒」，而阿根廷出生、效力阿甲堤格雷(小保加外借)的23歲射手列迪古(Mateo Retegui)則首次獲徵召，且看是龍是蛇。文仙尼稱，已關注列迪古一段時間，列迪古在阿根廷聯賽兩個賽季，擁有球隊目前所缺乏的質素。另外入選的前鋒還有在韋斯咸「欠態」的施卡馬卡及列斯聯的格魯圖。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)