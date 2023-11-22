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體育
2023-11-22 04:29:58
日報

歐國外｜名帥爭氣 阿爾巴尼亞首名出線

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阿爾巴尼亞足球隊

阿爾巴尼亞繼2016年再晉身歐洲國家盃決賽周。

雖然在主場面對魚腩部隊法羅群島只能悶和0比0，但歐洲小國阿爾巴尼亞卻實現了賽前願望，力保E組首名出線。這個人口只得約280萬的國家，由前巴西國腳施雲奴(Sylvinho)今年初帶領下，寫下了球壇新一頁「奇績」，繼2016年後再度打入歐國盃決賽周，令舉國歡騰。

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上輪賽和摩爾多瓦後，阿爾巴尼亞已鎖定了出線資格；曾効力阿仙奴與巴塞隆拿的昔日巴西左閘施雲奴，當日賽後已定下目標——首名出線；結果跟法羅群島互交白卷，足以完成任務。現時世界排名59位的阿爾巴尼亞，過去唯一出席足球大賽決賽周就只得2016年的歐國盃，當年在分組賽3戰1勝2負排名第3，無緣殺入16強。

阿仙奴巴塞名宿施雲奴領軍

大軍陣內現時有幾位主力都在歐洲主要聯賽落班，其中後防雙星迪占士堤(Berat Djimsiti)與希沙積(Elseid Hysaj)，分別効力意甲阿特蘭大與拉素，是球隊取得佳績的關鍵基石。在韓職FC光州的前鋒查斯亞艾辛尼(Jasir Asani)與薩斯索羅中場尼迪美巴拉美(Nedim Bajrami)，則在今屆外圍賽各入3球，亦是晉級主要功臣。

另一邊廂，同組捷克在最後一輪主場雖以3比0大炒摩爾多瓦，跟阿爾巴尼亞同分但輸對賽下，僅能次名晉級。捷克賽前爆出隊員夜蒲醜聞，包括韋斯咸翼衛華迪美高法爾(Vladimir Coufal)在內3名隊員被逐離隊，但仍無阻球隊贏波謝幕。賽後，捷克62歲老帥施哈維(Jaroslav Silhavy)宣布辭職，並說：「雖然我們現在很開心，但我們賽前已傾妥不會繼續。壓力就是大到我不能理解，這是令我作出決定的關鍵。我的團隊都一直支持著我，我相信我們完成了工作，帶著好結果離開。」

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