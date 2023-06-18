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體育
2023-06-18 17:36:15

歐國外｜夏蘭特「無力」挽 挪威比利時主場失威

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挪威神鋒艾寧夏蘭特

挪威神鋒艾寧夏蘭特。

挪威神鋒艾寧夏蘭特未能助球隊贏波 艾寧夏蘭特射入12碼先開紀錄 挪威中場奧迪加特 蘇格蘭前鋒賴登戴基斯(右) 蘇格蘭尾段連入兩球反勝

「神鋒」無力挽！早前在歐聯決賽皆有出場的兩大歐洲前鋒，挪威的艾寧夏蘭特及比利時的盧卡古，剛戰在歐國外分別在主場入波，但所效力的國家隊未能贏波；其中被寄予厚望的挪威更1比2反敗給蘇格蘭，出線決賽周機會大受打擊。

擁有英超及歐聯「雙金靴」夏蘭特，以及隊長中場奧迪加特英超雙星，加上今屆在皇家蘇斯達重生的前鋒阿歷山大索洛夫，令久未闖入大賽決賽周的挪威，被外界寄望在今屆歐國外會有一番作為。只可惜事與願違，球隊剛戰61鐘由夏蘭特博得的12碼，並親自操刀先開紀錄，但此子戰至84分鐘被換走。作客的蘇格蘭卻發力反攻，由在英冠搵食的賴登戴基斯及麥拿連各建一功，反勝2比1完場，歐國外錄得3戰9分；而挪威3戰1分，A組同組還有大熱的西班牙。

夏蘭特主動要求換出

挪威教練蘇巴根解釋換走夏蘭特的原因，他說：「他主動要求被換走，我們已多留他在場上10至12分鐘；但他在場上最後幾分鐘，完全力歇，己隊像少踢1人。」這支北歐球隊下戰仍留在主場鬥塞浦路斯。

代隊長盧卡古表現落力 比利時鋒將卡拉斯高 奧地利入球領先 比利時翼鋒度古(Doku)表現活躍 盧卡古慶入球

盧卡古入球搶回1分

至於比利時在缺少養傷的中場大將奇雲迪布尼下，憑在歐聯決賽「敗家」的代隊長箭頭盧卡古，下半場妙射扳平；球隊在F組榜首大戰以1比1逼和作客的奧地利，暫仍落後奧地利3分，但少賽1場。

世盃後接掌比利時帥印的泰迪斯高賽後說：「可惜未能入第2球。我們落後下曾有些放棄的想法，但重整旗鼓再來，為對手製造麻煩。」來季由李斯特城轉會阿士東維拉的攻中泰利文斯，補時妙射中楣；「紅魔」比利時下仗則轉戰作客鬥愛沙尼亞。

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