歐國外｜意大利悶和烏克蘭晉級　捷克贏波出線主帥仍請辭

上屆歐洲國家盃冠軍意大利，繼續頹勢，在中立場面對烏克蘭，最終只能與對手悶和0:0，憑着較佳對賽成績晉身明年決賽周。至於同組的英格蘭，亦作客只能與北馬其頓賽和1:1，而另一邊廂的捷克，即使以3:0擊敗摩爾多瓦，主帥的施哈維（Jaroslav Silhavy）仍然辭職。 在贏得歐國盃後，意大利一直陷入低潮，球隊繼緣盡世界盃後，在今屆外圍賽，除了兩負英格蘭外，更曾被北馬其頓賽和1:1。今場在德國面對需要在中立場出戰的烏克蘭，意大利也不見得有較多優勢。上半場意大利有費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）接應角球頂高，而大衛法迪斯（Davide Frattesi）的機會，又被對手門將擋住。至於烏克蘭亦有蘇達哥夫（Heorhiy Sudakov）的射門被意大利門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）救出，半場互無紀錄。

換邊後，烏克蘭有一次大好機會。界外球「手榴彈」擲入禁區，當拿隆馬出迎未能接住，遠柱的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）射門卻還是被當拿隆馬擋住。到補時階段，梅迪歷禁區疑似被踢跌，不過球證未有判12碼，意大利最終保住不失，以0:0守和烏克蘭。意大利與烏克蘭同得14分，不過意軍藉着較佳的對賽成績，取得分組次名的出線資格。而烏克蘭可出戰附加賽，爭取餘下的決賽周席位。 斯洛文尼亞擊敗哈薩克晉級 至於同組的英格蘭，雖然已經提早出線，不過球隊在作客北馬其頓的比賽僅憑着對手的一個烏龍球，以1:1迫和對手。而E組的比賽，捷克主場以3:0擊敗摩爾多瓦，由於波蘭早已完成比賽並僅得11分，因此捷克早已取得出線資格。而捷克主帥的施哈維在賽後宣布辭職，施哈維表示：「雖然我們現在很開心，不過在比賽之前我們已經決定不會再繼續。我通知了（足協）主席這決定。壓力本來就是很大，有時令我無法理解，而這也影響我們的決定。」