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體育
2023-09-11 04:30:20
日報

歐國外｜新星接棒搶榜首 克羅地亞「大」鬥阿美尼亞

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克羅地亞 加華度爾 加華度爾 克羅地亞 莫迪歷

新星接棒，力爭榜首！不要以為大賽球隊克羅地亞，只有「魔笛」莫迪歷(Luka Modric)等著名老將支撐大局，其實隊內新星漸已上位；香港時間今晚深夜在歐國外D組乘勝追擊主場的奇兵阿美尼亞，任何一方贏波即可升上榜首，預料會是一場鬥攻入球騷(球賽編號FB5425，9月12日0:00開賽)。

「格仔兵團」克羅地亞今屆出戰歐國外，仍保留不少去年世盃季軍的主力；包括37歲的皇馬中場隊長莫迪歷未言退，上仗主場鬥拉脫維亞時，跟已轉戰沙特聯賽的波索域(Marcelo Brozovic)坐鎮中場；而32歲的國內聯賽箭頭柏高域(Bruno Petkovic)神勇梅開二度、34歲的熱刺翼鋒比列錫(Ivan Perisic)交出兩次助攻，合力助國家隊大勝5比0，一眾老兵交足功課。

戴歷重用新兵為未來鋪路

不過功勳教練戴歷(Zlatko Dalic)該役亦重用不少當打上位中的「荷甲新人類」，為國家未來鋪路；包括今夏投阿積士的25歲左閘波拿蘇沙(Borna Sosa)、23歲中堅蘇達路(Josip Sutalo)及飛燕諾新兵的24歲左翼伊雲路斯域(Luka Ivanusec)。球隊在上半場領先3球下，「一少一老」主力加華度爾(Josko Gvardiol)及莫迪歷提早退下火線，保留體力迎接今場搶榜首大戰。
 

阿美尼亞 阿美尼亞

阿美尼亞愈戰愈勇

對手阿美尼亞雖然從未躋身足球大賽決賽周，但今屆在歐國外卻愈戰愈勇，近3戰取7分共入7球；尤其上仗在全場9射5中框下，僅被主場的榜首土耳其完場前逼和1比1，今年初接掌帥印的前烏克蘭主帥柏迪哥夫(Oleksandr Petrakov)賽後竟表示，全隊對戰果皆感失望，可見大軍野心不少。

球隊上仗以今屆初上慕遜加柏一隊的上位球員蘭路斯(Grant-Leon Ranos)擔任箭頭；反而名氣較響的另一德甲兵、科隆前鋒阿達美恩(Sargis Admayan)及小保加的洛拔圖比亞斯高(Noberto Briasco)只是後備出場；今場回師地頭出擊，預料續以「4-2-3-1」陣式迎敵，繼續製造驚喜。

形勢上，3戰7分的克羅地亞及4戰7分的阿美尼亞，今夜勝出的一方，都可以憑較佳得失球差，壓倒5戰10分的土耳其，初上榜首，目標明確；兩隊俱處佳態，鋒將有入球把握，今場入球應不會少。

相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx

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