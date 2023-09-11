歐國外｜新星接棒搶榜首 克羅地亞「大」鬥阿美尼亞

新星接棒，力爭榜首！不要以為大賽球隊克羅地亞，只有「魔笛」莫迪歷(Luka Modric)等著名老將支撐大局，其實隊內新星漸已上位；香港時間今晚深夜在歐國外D組乘勝追擊主場的奇兵阿美尼亞，任何一方贏波即可升上榜首，預料會是一場鬥攻入球騷(球賽編號FB5425，9月12日0:00開賽)。

「格仔兵團」克羅地亞今屆出戰歐國外，仍保留不少去年世盃季軍的主力；包括37歲的皇馬中場隊長莫迪歷未言退，上仗主場鬥拉脫維亞時，跟已轉戰沙特聯賽的波索域(Marcelo Brozovic)坐鎮中場；而32歲的國內聯賽箭頭柏高域(Bruno Petkovic)神勇梅開二度、34歲的熱刺翼鋒比列錫(Ivan Perisic)交出兩次助攻，合力助國家隊大勝5比0，一眾老兵交足功課。

戴歷重用新兵為未來鋪路

不過功勳教練戴歷(Zlatko Dalic)該役亦重用不少當打上位中的「荷甲新人類」，為國家未來鋪路；包括今夏投阿積士的25歲左閘波拿蘇沙(Borna Sosa)、23歲中堅蘇達路(Josip Sutalo)及飛燕諾新兵的24歲左翼伊雲路斯域(Luka Ivanusec)。球隊在上半場領先3球下，「一少一老」主力加華度爾(Josko Gvardiol)及莫迪歷提早退下火線，保留體力迎接今場搶榜首大戰。

