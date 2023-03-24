歐國外｜新隊長麥巴比領法國迎荷蘭

世盃失意的法國及荷蘭，在今屆2024年歐洲國家盃外圍賽同編入B組，並在香港時間今晚深夜率先碰頭(25/3 03:45)。由新任隊長基利安麥巴比帶領的「高盧雄雞」法國，在法國主場迎戰由重掌帥印的朗奴高文帶隊的「橙衣兵團」荷蘭，爭響頭炮。

兩軍無獨有偶在去年世盃決賽周，均射輸12碼不敵最終王者阿根廷；不同的是決賽輸波兼衛冕失敗的法國，主帥迪甘斯續約領軍至2026年；而8強出局荷蘭，在傳奇教練雲高爾第三度告退後已換上朗奴高文第二度執教「橙衣兵團」。

迪甘斯在多員主力退役下，為領球隊重新出發，已委任應屆世盃神射手、24歲的麥巴比作隊長，成為跟同齡的挪威奧迪加特，貴為現今歐洲球壇最年輕的國家隊「喼頓」之一。陣容相對變得「單薄」的法國隊，在2024歐國外首仗要硬碰荷蘭，但因同組對手包括希臘、愛爾蘭及直布羅陀實力平平，法、荷要取得首兩名出線，難度不大。法國上一次捧歐國盃是2000年，今次在新隊長麥巴比、新中堅組合伊巴希馬干拿迪、烏柏美卡奴及新一號門將邁治蘭作為球隊新骨幹下，當然希望在主場打響頭炮，並報回上次2018年尾在歐國聯交手輸0比2的一敗之仇。