歐國外｜比利時靠盧卡古半場省四粒大勝　葡萄牙輕取冰島全勝出線

盧卡古（Romelu Lukaku）在帶領比利時大勝阿塞拜疆之餘，更成為歐洲國家盃外圍賽，史上單屆外圍賽的射手。而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然沒有入球，不過仍帶領葡萄牙擊敗冰島，在外圍賽以全勝姿態晉身決賽周。 擔起國家隊的隊長重任，盧卡古在歐洲國家盃外圍賽帶領比利時成功出線之餘，更以14個入球，打破之前由北愛爾蘭射手大衛希利（David Healy）及波蘭利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）所創的紀錄。在主場對阿塞拜疆，比利時雖然早已取得決賽周入場券，不過今場未有放鬆。上半場17分鐘，謝利美杜古（Jeremy Doku）左路無人看管下傳中，盧卡古門前頂入為比利時打開紀錄。

這個比利時隊長，更在24分鐘搏得對手的伊斯拉費洛夫（Eddy Israfilov）的犯規，令他領下第2面黃牌，球隊早段已少打一人。盧卡古2分鐘後就接應卡斯泰尼（Timothy Castagne）的頭槌二傳，勁射近柱為比利時射入成2:0。之後在30及37分鐘，盧卡古再入兩球，半場令比利時領先至4:0。 外圍賽單屆入球最多 4球在手兼有多打一人的優勢，比利時下半場放慢節奏，阿塞拜疆亦沒有威脅到比利時的能力。而到90分鐘，比利時再由杜古禁區底線傳予後上的李安度杜沙特（Leandro Trossard），令比利時得以大勝5:0。盧比古以83個國際賽的入球，成為史上第7位的最多國際賽入球球員。之前的是C朗、阿里戴伊（Ali Daei）、美斯（Lionel Messi）、查迪利（Sunil Chhetri）、莫達達哈里（Mokhtar Dahari）及普斯卡斯（Ferenc Puskas）。而盧卡古的14個入球，打破由2008年大衛希利及2016年利雲杜夫斯基保持，單屆歐洲國家盃外圍賽入13球的紀錄，成為歐洲國家盃外圍賽單屆最多的入球球員。