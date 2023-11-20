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體育
2023-11-20 11:29:53

歐國外｜比利時靠盧卡古半場省四粒大勝　葡萄牙輕取冰島全勝出線

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盧卡古半場入4球，令他成為外圍賽的神射手。(路透社)

盧卡古半場入4球，令他成為外圍賽的神射手。(路透社)

盧卡古（Romelu Lukaku）在帶領比利時大勝阿塞拜疆之餘，更成為歐洲國家盃外圍賽，史上單屆外圍賽的射手。而基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然沒有入球，不過仍帶領葡萄牙擊敗冰島，在外圍賽以全勝姿態晉身決賽周。

擔起國家隊的隊長重任，盧卡古在歐洲國家盃外圍賽帶領比利時成功出線之餘，更以14個入球，打破之前由北愛爾蘭射手大衛希利（David Healy）及波蘭利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）所創的紀錄。在主場對阿塞拜疆，比利時雖然早已取得決賽周入場券，不過今場未有放鬆。上半場17分鐘，謝利美杜古（Jeremy Doku）左路無人看管下傳中，盧卡古門前頂入為比利時打開紀錄。

 

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盧卡古半場攻入4粒。(美聯社) 比利時5:0輕取阿塞拜疆。(路透社) 比利時5:0輕取阿塞拜疆。(路透社) 比利時5:0輕取阿塞拜疆。(路透社) 比利時5:0輕取阿塞拜疆。(美聯社) 比利時5:0輕取阿塞拜疆。(美聯社)

這個比利時隊長，更在24分鐘搏得對手的伊斯拉費洛夫（Eddy Israfilov）的犯規，令他領下第2面黃牌，球隊早段已少打一人。盧卡古2分鐘後就接應卡斯泰尼（Timothy Castagne）的頭槌二傳，勁射近柱為比利時射入成2:0。之後在30及37分鐘，盧卡古再入兩球，半場令比利時領先至4:0。

外圍賽單屆入球最多

4球在手兼有多打一人的優勢，比利時下半場放慢節奏，阿塞拜疆亦沒有威脅到比利時的能力。而到90分鐘，比利時再由杜古禁區底線傳予後上的李安度杜沙特（Leandro Trossard），令比利時得以大勝5:0。盧比古以83個國際賽的入球，成為史上第7位的最多國際賽入球球員。之前的是C朗、阿里戴伊（Ali Daei）、美斯（Lionel Messi）、查迪利（Sunil Chhetri）、莫達達哈里（Mokhtar Dahari）及普斯卡斯（Ferenc Puskas）。而盧卡古的14個入球，打破由2008年大衛希利及2016年利雲杜夫斯基保持，單屆歐洲國家盃外圍賽入13球的紀錄，成為歐洲國家盃外圍賽單屆最多的入球球員。

C朗助攻予隊友賀達射空門。(路透社) C朗帶領葡萄牙外圍賽保持全膀。(路透社) 葡萄牙以2:0主場擊敗冰島。(路透社) 葡萄牙以2:0主場擊敗冰島。(路透社) 葡萄牙以2:0主場擊敗冰島。(路透社) 葡萄牙以2:0主場擊敗冰島。(路透社)

西班牙贏波添傷兵

至於C朗在另一邊廂，雖然未有為他的國際賽最多入球紀錄再添一筆，然而他仍為隊友送上助攻，協助葡萄牙在主場以2:0擊敗冰島，而葡萄牙在外圍賽以10戰全勝的戰績，打入明年的歐洲國家盃決賽周。其他的比賽，蘇格蘭以3:3賽和有多位主力休戰的挪威，而同組西班牙亦以3:1擊敗格魯吉亞，不過西班牙卻有新星的加維（Gavi）受傷。比利時同組的瑞典雖然以2:0擊敗愛沙尼亞，不過還是無法晉級決賽周，而葡萄牙同組的斯洛伐克以2:1擊敗波斯尼亞，盧森堡亦以1:0擊敗列支敦士登。

西班牙輕取格魯吉亞3:1。(路透社) 蘇格蘭與挪威踢成3:3。(路透社) 瑞典2:0擊敗愛沙尼亞。(路透社) 斯洛伐克作客2:1贏波斯尼亞。(美聯社) 蘇格蘭晉級明年歐洲國家盃決賽周。(路透社) 西班牙的加維在比賽中受傷。(路透社)
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