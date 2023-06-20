歐國外｜沙卡國際賽首戴帽 英格蘭7:0血洗北馬其頓

英格蘭在歐洲國家盃外圍賽C組以7：0大勝北馬其頓，4戰全勝以12分續排榜首。北馬其頓今仗只得33%控球，全場沒有任何射門。效力阿仙奴的翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）攻入3球，職業生涯首次帽子戲法，另外射手哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，加上拉舒福特（Rashford）及奇雲菲臘斯（Kalvin Phillips）各建一功。
開賽僅2分鐘便有首次攻門，沙卡心口控定界外球，轉身入禁區窄角度起右腳被對方門將撲走。兩位曼聯球員在29分鐘配合，拉舒福特傳予疊瓦的盧克梳爾（Luke Shaw）傳中，卡尼近門射入，連續6場國際賽建功，英軍打破缺口。39分鐘，沙卡接應傳中，控定後勁射破門，英軍拉開比數。6分鐘後，卡尼截得對方的傳送，再交予佐敦軒達臣落底傳中，拉舒福特射入，三獅兵團半場領先北馬其頓3:0。
易邊後僅2分鐘，沙卡於禁區外勁射得手，英軍領先至4球。4分鐘後，沙卡接應卡尼的妙傳，單刀射入完成生涯首次帽子戲法。64分鐘，加利殊左路傳中被擋，反而讓加雲菲臘斯射入空門，英軍遙遙領先。73分鐘，史東斯博得12碼，簡尼射入，英格蘭大炒北馬其頓7:0，4戰全勝以12分續排C組榜首。
法國1:0險勝希臘 麥巴比攻入國家隊第40球
另一場歐洲國家盃外圍賽B組，法國以1:0小勝10人應戰的希臘，靠的是麥巴比（Kylian Mbappe）12碼。8分鐘，京士利高文（Kingsley Coman）憑速度在右路突破後傳中，麥巴比接應窩利射高。44分鐘，觀迪（Jules Koundé）從右路半傳半射，希臘門將及時救出，法國受制於希臘的嚴密防守，半場互無紀錄。
55分鐘，希臘守將在禁區侵犯基沙文（Antoine Griezmann），麥巴比主理12碼被門將撲出，但VAR判重射，安巴比射入於國家隊第40球。希臘於69分鐘有人領紅牌，人少打人多下未能追平，法國險勝1:0，4戰全勝兼不失一球，在B組高踞榜首。