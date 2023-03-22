歐國外｜法國重新出發 麥巴比成雄雞隊長

衛冕世界盃失敗的「高盧雄雞」法國，在本周稍後展開的2024歐洲國家盃外圍賽，重新出發。繼續掌帥印的迪甘斯，在一片舊將退隊潮中，決定以24歲的王牌射手基利安麥巴比，為新任國家隊隊長，團結球隊爭取佳績。
據《ESPN》報道，早前續約至2026年世盃的主帥迪甘斯，周一於國家隊訓練中心Clairefontaine，向大軍匯報這個決定；麥巴比將成為「高盧雄雞」其中一位最年輕隊長，而表國家隊117次入42球的基沙文則為副隊長，至周二迪甘斯確定將委任麥總為新隊長。2008至2022年一直戴上隊長臂章的原一號門將洛里斯，年初宣布退役、還有當打中堅華拉尼、王牌射手賓施馬及國家隊後備門將文丹達亦相繼告退，意味這支在去年尾世盃決賽受挫阿根廷的歐洲頂級勁旅，將開創新局。
首輪迎戰荷蘭受考驗
迪甘斯在周一的記者會上曾透露他的「選人」準則是認受性，據報他認為麥巴比在世盃已擔當領袖風範。這位已有66頂喼帽及36個國際賽入球的巴黎聖日耳門球星，將在周五香港時間深夜，正式領軍在2024年「歐國外」首輪迎戰荷蘭，之後再作客愛爾蘭。另外效力AC米蘭的邁治蘭，將成為新一號門將。
尊重華拉尼29歲國家隊退役
迪甘斯在記招亦難掩對29歲的曼聯中堅華拉尼選擇退役感到失望，他說：「這令我感到不開心，但我尊重這決定。在非常高水平的比賽要求極大，會令你身心疲累。每位球員所行的路也不同，有些人可以堅持到40歲，其他的或有更複雜的問題。」華拉尼是法國近2屆世盃決賽周的後防重臣，他早前以球賽超出個人負荷為由，宣布退出國家隊。
英軍補選費沙科士打鬥意大利
另一支歐洲勁旅英格蘭，將於香港時間周四深夜先登場，作客上屆歐國盃盟主意大利。賽前包括曼聯射手拉舒福特、紐卡素門將尼克普比及車路士中場美臣蒙特因傷退隊，領隊修夫基只補選熱刺門將費沙科士打，將以23人大軍應付本輪2場歐國外鬥意大利及烏克蘭。