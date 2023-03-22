歐國外｜法國重新出發 麥巴比成雄雞隊長

衛冕世界盃失敗的「高盧雄雞」法國，在本周稍後展開的2024歐洲國家盃外圍賽，重新出發。繼續掌帥印的迪甘斯，在一片舊將退隊潮中，決定以24歲的王牌射手基利安麥巴比，為新任國家隊隊長，團結球隊爭取佳績。

據《ESPN》報道，早前續約至2026年世盃的主帥迪甘斯，周一於國家隊訓練中心Clairefontaine，向大軍匯報這個決定；麥巴比將成為「高盧雄雞」其中一位最年輕隊長，而表國家隊117次入42球的基沙文則為副隊長，至周二迪甘斯確定將委任麥總為新隊長。2008至2022年一直戴上隊長臂章的原一號門將洛里斯，年初宣布退役、還有當打中堅華拉尼、王牌射手賓施馬及國家隊後備門將文丹達亦相繼告退，意味這支在去年尾世盃決賽受挫阿根廷的歐洲頂級勁旅，將開創新局。

首輪迎戰荷蘭受考驗

迪甘斯在周一的記者會上曾透露他的「選人」準則是認受性，據報他認為麥巴比在世盃已擔當領袖風範。這位已有66頂喼帽及36個國際賽入球的巴黎聖日耳門球星，將在周五香港時間深夜，正式領軍在2024年「歐國外」首輪迎戰荷蘭，之後再作客愛爾蘭。另外效力AC米蘭的邁治蘭，將成為新一號門將。

