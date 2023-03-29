歐國外｜神龍邁治蘭上位 法國險勝愛爾蘭

法國新鋼門迅速上位！效力AC米蘭的「高盧雄雞」新一號門將邁治蘭，連續兩仗力保不失，剛於歐國外B組作客愛爾蘭，再有數次關鍵撲救，助這支應屆世盃亞軍力保1比0勝局，首輪2戰全勝，保住新隊長麥巴比面子，賽後獲主帥迪甘斯高度讚揚。 27歲的邁治蘭(Mike Maignan)在前隊長門將洛里斯退役後，成為「雄雞1號」，繼早前大勝荷蘭一役完場前救出12碼零封對手顯身價後；在都柏林之夜，法國在愛爾蘭嚴防下，新隊長基利安麥巴比及再次擔正的箭頭基奧特無計可施，僅靠效力拜仁慕尼黑的守衛班捷文柏華特，在50分鐘一次禁區搶截後勁射世界波奠勝。球賽後段，愛爾蘭連番急攻及空襲，幸有邁治蘭一一化解，最後更撲出主隊中堅尼敦哥連斯頂向死角的頭槌，保法國再取3分。

迪甘斯說：「這是絕妙撲救，我們知道米克(邁治蘭)做得到。米克有質素、成熟及心理質好；他上周五救出12碼，但今場更重要，我對他從沒有懷疑。」他續說：「賽程難打下，我們今場或許未必踢得很好，沒有製造很多機會，但知道怎樣贏波；但對手防守出色，作客來到這裡不是容易，我高興贏波，為球隊表現自豪。」

愛爾蘭領隊：應取回1分 主隊愛爾蘭領隊史提芬基利指球隊按照賽前部署，早段不多失，並在尾段向對手加壓，但最終功敗垂成，並說：「對上20場法國隊比賽，我們從未看過麥巴比、這位我投世上最佳球員一票的球員，有這樣沉靜的一夜。」基利指如非對手門將那球撲救，球隊應起碼取回1分。