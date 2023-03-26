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體育
2023-03-26 17:50:54

歐國外｜「老牛」祖斯奴西班牙地標戰入2球

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32歲的祖斯奴首戰梅開二度-2

32歲的祖斯奴地標戰梅開二度。

西班牙鋒將丹尼爾奧莫在13分鐘打開缺口 前鋒祖斯奴後備入替梅開二度 前鋒祖斯奴後備入替梅開二度-2 祖斯奴地標戰入兩球 挪威隊長奧迪加特

大器晚成，老「牛」搶鏡！在新星雲集的西班牙國家隊，32歲的祖斯奴(Joselu)獲新帥青睞，首次入選即以後備身份演「地標戰」閃電連入2球，助「狂牛兵團」西班牙主場以3比0大勝挪威，在2024年歐國外打響頭炮。

挪威缺少因傷退隊的「入球機器」艾寧夏蘭特，由新帥拿富安迪領軍的西班牙，賽前贏波呼聲更高，而鋒將丹尼爾奧莫亦在13分鐘打開缺口；但球隊在佔盡優勢下一直未拉開比分，直至效力愛斯賓奴的老牌前鋒祖斯奴在81分鐘入替艾華路莫拉達後，數分鐘內連入兩球，助球隊大捷。祖斯奴早幾年曾效力英超紐卡素兩季，但敗興而返轉投艾拉維斯，入球量穩定；今屆轉投愛斯賓奴，在西甲已有12球，位居射手榜前列，可謂大器晚成。

他賽後說：「我仍難以置信在地標戰入2球，這是你每天投入比賽生涯的獎賞，我要多謝妻兒及媽媽，他們強大的支持令我能站在這裡。」他是以32歲363天，成為「狂牛」自2006年後，最年長的地標戰入波球員。

威爾斯24歲前鋒尼頓布洛希特首戰入波 威爾斯24歲前鋒尼頓布洛希特首戰入波-2 卡拉馬歷入球為克羅地亞領先

威爾斯新兵後備入替助扳平

同晚歐國外亦爆出一位新兵新人新星，僅效力英甲葉士域治的24歲前鋒尼頓布洛希特(Nathan Broadhead)，同樣後備出場取得首頂威爾斯國家隊喼帽，並在補時於禁區亂軍中扳平，為球隊在劣勢下1比1逼和世盃季軍克羅地亞。

「紅龍」威爾斯在球星加里夫巴利掛靴，加上主力前鋒比蘭莊臣受傷缺陣，令今場前線3人丹尼爾占士、哈利威爾遜及基化摩亞，合共在今屆英超只出場610分鐘；在布洛希特入波前，球隊今戰一直捱打並沒有中框攻門。領隊比治指此子賽後淚灑當場，並說：「這入球對他意義重大。我6、7年前跟他在圖盧茲21歲以下國際賽共事，見證他的成長，現在值得成為國家隊一分子。」

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