歐國外｜「老牛」祖斯奴西班牙地標戰入2球

大器晚成，老「牛」搶鏡！在新星雲集的西班牙國家隊，32歲的祖斯奴(Joselu)獲新帥青睞，首次入選即以後備身份演「地標戰」閃電連入2球，助「狂牛兵團」西班牙主場以3比0大勝挪威，在2024年歐國外打響頭炮。

挪威缺少因傷退隊的「入球機器」艾寧夏蘭特，由新帥拿富安迪領軍的西班牙，賽前贏波呼聲更高，而鋒將丹尼爾奧莫亦在13分鐘打開缺口；但球隊在佔盡優勢下一直未拉開比分，直至效力愛斯賓奴的老牌前鋒祖斯奴在81分鐘入替艾華路莫拉達後，數分鐘內連入兩球，助球隊大捷。祖斯奴早幾年曾效力英超紐卡素兩季，但敗興而返轉投艾拉維斯，入球量穩定；今屆轉投愛斯賓奴，在西甲已有12球，位居射手榜前列，可謂大器晚成。

他賽後說：「我仍難以置信在地標戰入2球，這是你每天投入比賽生涯的獎賞，我要多謝妻兒及媽媽，他們強大的支持令我能站在這裡。」他是以32歲363天，成為「狂牛」自2006年後，最年長的地標戰入波球員。