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體育
2023-10-18 11:19:27

歐國外｜英格蘭反勝意大利提早出線　卡尼梅開二度

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英格蘭晉級明年歐洲國家盃決賽周。(路透社)

英格蘭晉級明年歐洲國家盃決賽周。(路透社)

英格蘭取得歐洲國家盃決賽周資格，憑哈利卡尼（Harry Kane）的12碼及下半場建功，加上拉舒福特（Marcus Rashford）的入球，令英軍以3:1反勝意大利，提前取得出線資格。

在首循環擊敗過意大利，英格蘭在今次只要擊敗對手就可以較佳的對賽，提早鎖定明年德國決賽周的資格。然而英軍溫布萊主場還是先落後，史卡馬卡（Gianluca Scamacca）在15分鐘接應隊友傳中，近門撞入領先。然而今季在皇家馬德里表現大勇的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在32分鐘為英軍搏得12碼，由卡尼操刀射入，英格蘭半場追平1:1。

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施卡馬卡為意大利打開紀錄。(路透社) 卡尼的12碼為英格蘭追平。(路透社) 卡尼下半場再入一球為英格蘭反勝意大利。(路透社) 英格蘭3:1擊敗意大利。(路透社) 英格蘭3:1擊敗意大利。(路透社) 英格蘭3:1擊敗意大利。(路透社)

換邊後，拉舒福特左路推進入禁區，避過兩個守將射入，57分鐘為英格蘭反先。而卡尼在77分鐘再憑個人突破入禁區射入，令英格蘭鎖定3:1的勝局。英格蘭以16分在C組領先，與意大利有6分距離，由於僅餘兩場比賽，英格蘭以較佳對賽肯定取得決賽周資格。而同組另一場，烏克蘭以3:1擊敗馬爾他，烏克蘭領先意大利3分但多打1場，兩隊最後一輪會對賽確定分組晉級資格。

烏克蘭最後一輪與意大利爭出線

至於G組的比賽，塞爾維亞3:1擊敗黑山，以13分升上次席，同組榜首的匈牙利就只能與立陶宛踢平2:2，未能提早晉級。H組丹麥憑海倫（Rasmus Hojlund）的入球，以2:1險勝弱旅聖馬力諾，與以1:0擊敗北愛爾蘭的斯洛文尼亞同得19分並列前兩名，而哈薩克擊敗芬蘭2:1後，以15分排第3，仍有機會爭取分組出線。

烏克蘭作客3:1贏馬爾他。(路透社) 丹麥作客2:1小勝聖馬力諾。(路透社) 匈牙利作客2:2迫和立陶宛。(路透社) 北愛爾蘭0:1不敵斯洛文尼亞。(路透社) 塞爾維亞3:1黑山。(路透社)
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