歐國外︱英格蘭點兵鬥兩弱旅　水晶宮伊斯初入選

英格蘭6月的歐洲國家盃外圍賽，將會對馬爾他及北馬其頓兩支實力較次的球隊，主帥的修夫基（Gareth Southgate）公布新的英軍名單。其中水晶宮前鋒的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）初次入選。

由於對手實力較次，修夫基今次偏向讓一眾主力球員休息，並嘗試給予一些球員機會。而英軍會先在下月中作客對馬爾他，之後會在奧脫福球場對北馬其頓。在新一輪的點兵，伊斯是首次獲徵召的球員，而這位24歲前鋒在鶴臣（Roy Hodgson）接手水晶宮後，8場比賽入6球而獲修夫基的關注。伊斯今次將會代替車路士的前鋒史達寧（Raheem Sterling）的位置。

另外，修夫基亦重新選入利物浦的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）、泰朗明斯（Tyrone Mings）以及白禮頓的李維士鄧克（Lewis Dunk）。

英格蘭大軍名單：

門將：莊士東（水晶宮）、比克福特（愛華頓）、蘭斯達爾（阿仙奴）

後衛：阿歷山大阿諾特（利物浦）、李維士鄧克（白禮頓）、馬克古希（水晶宮）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、基爾獲加（曼城）

中場：比寧咸（多蒙特）、伊比爾治伊斯（水晶宮）、干拿加歷查（車路士）、佐敦軒達臣（利物浦）、加雲菲臘斯（曼城）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）

前鋒：菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、哈利卡尼（熱刺）、占士麥迪臣（李斯特城）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、哥林威爾遜（紐卡素）