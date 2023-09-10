歐國外｜英軍長勝斷纜 卡尼爆與獲加小秘密(多圖)

「三獅兵團」長勝斷纜！三獅英格蘭在波蘭中立場舉行的歐國外鬥烏克蘭，有攻勢欠實際；最終只憑老將守衛基爾獲加(Kyle Walker)首個國家隊入波，1比1逼和對手，在C組4連勝後斷纜，主帥修夫基(Gareth Southgate)慨嘆進攻發揮不理想。

英格蘭小組仍放領 因國內戰亂關係，烏克蘭今場比賽安排在波蘭中立場舉行，但全場4萬名觀眾，大部分支持烏軍，加上效力阿仙奴的中場辛真高(Oleksandor Zinchenko)26分鐘先拔頭籌，場內氣氛更澎湃。英格蘭佔大部分控球優勢，但戰至41分鐘，才由王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)墮後中場附近，靚交右翼衛基爾獲加射入扳平，並且是這位33歲曼城球員，代表國家隊第77次的首個入球。 三獅下半場攻得猛，但布卡約沙卡(Bukayo Saka)曾勁射中楣，最終雙方1比1言和。英格蘭仍以4勝1和在小組放領，烏克蘭4戰7分排第2。

修夫基：進攻上失靈 英軍首名出線形勢仍大好，但主帥修夫基說：「在場內熾熱的氣氛下，我認為我們仍然控制大局；在首個入球前有逾七成控球率，但那入球才是我們首腳中框攻門。這是離開主場的一次非常好的考驗，我隊知道這周訓練以來的進攻模式，但有時，尤其在進攻上失靈。」 以33歲104天成為英軍第二老攻入個人國際賽首球的獲加說：「我跟卡尼並肩作戰多年，並知道他喜歡墮後吼準交波；我看到空位，高興作出貢獻，但我最重要工作仍是阻止對手入波。」卡尼則笑說：「我倆在每次集訓都有一個笑話，希望退役前將12碼交給他(獲加)主射，我為他感到高興。」三獅在周二晚將作客蘇格蘭友賽。