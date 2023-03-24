歐國外︱葡萄牙4:0大勝列支敦士登　C朗起孖成國際賽入球王

新任領隊馬天尼斯（Roberto Martinez）接掌葡萄牙的首場國際賽，實力懸殊，葡萄牙開賽已強攻，8分鐘藉角球攻勢，對方守門員打手槌出禁區外不遠，祖奧簡斯路（Joao Cancelo）看準時機來腳遠射，剛好省中門前的敵衛改變方向，令對方門將束手就擒，領先1:0。第197次在國家隊上陣的C朗，今場後已成為了國際賽上陣紀錄保持者，但他在23分鐘曾「老貓燒鬚」，敵衛禁區內想防簡斯路的斬中漏油，皮球落在這位兩個多月前轉戰沙特阿拉伯聯賽的球星腳下，可惜他面前雖然只得對方門將，仍然心急下抽高皮球。 結果葡萄牙去到下半場才增添紀錄，由貝拿度施華（Bernardo Silva）在47分鐘近門射成2:0。葡軍亦開始愈踢愈順，3分鐘後由簡斯路博得12碼，C朗操刀射入，個人終於在這場比賽「開齋」。一不離二，他在63分鐘再藉禁區頂一腳罰球，勁射龍門右上角入網，梅開二度將他在國際賽的入球增添至120球，也帶領葡軍以4:0大勝。

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）周四（23日）成為史上國際賽上陣次數最多的球員，並在這個第197場的里程碑中，靠12碼及罰球連建兩功，助葡萄牙以4:0贈到訪的弱旅列支敦士登，在歐洲國家盃外圍賽J組旗開得勝。

10人英格蘭2:1險勝意大利

另一場歐國盃外圍賽C組矚目的「意英大戰」，作客的英格蘭雖在比賽後半段有梳爾被逐，仍靠上半場先入兩球，最終以2:1擊敗歐國盃決賽擊敗他們封王的意大利。哈利卡尼（Harry Kane）則藉這場比賽的12碼入球，超越朗尼（Wayne Rooney）成為英格蘭史上射手王。

英軍整個上半場反客為主，12分鐘，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）禁區外勁射雖被基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）托出底線，但英軍馬上就藉這次角球，由布卡約沙卡（Bukayo Saka）右路開出，意軍後防漏了尾柱的卡尼，讓他有機會起腳，雖然省中意軍後防彈出，但落了在迪格蘭賴斯（Declan Rice）腳下，讓他輕鬆補射入網，13分鐘已助英軍打開缺口。

41分鐘，又是沙卡右路開角球至禁區遠柱，迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）緊纏卡尼時手部觸球，球證獲VAR通知去場邊看完重播後，判罰12碼，由卡尼操刀射入，也令他的國際賽入球達至54球，超越朗尼的53球成為英軍隊史最多入球球員。事實上，英軍甚至可在補時階段再入一球，但基亞利殊（Jack Grealish）接應卡尼底線傳中的射門，竟然出界。



意大利整個上半場沒有射中門框，但踢至換邊後的56分鐘，首次命中目標就製造入球，而這次機會來自是英軍中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）在後場犯錯，交失皮球遭打反擊，結果由羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）助攻無人看管的列迪古（Mateo Retegui），射成1:2，地標戰即有入球進帳。追成1:2後，戰況開始緊湊，意大利換入保列坦奴（Matteo Politano）、白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）、韋費特干洛圖（Wilfried Gnonto）及辛度東拿利（Sandro Tonali）等球員，攻勢生猛不少。不過對英軍不利的是，左閘勞基梳爾（Luke Shaw）在兩分鐘時間領了兩張黃牌，因此在80分鐘時淪為10人應戰，也在剩餘時間被意軍全面壓制，幸仍然抵擋得住，保住2:1勝局完場，在此組率先打開勝門。