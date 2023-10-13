歐國外｜蘇格蘭不敵西班牙初嘗敗績　未能提早出線

蘇格蘭提前晉級歐洲國家盃被拖延，在周四（12日）的A組的分組賽，作客0:2不敵西班牙，加上同組的挪威又贏波，令球隊目前與第3的挪威仍有5分距離，餘下兩仗需要再贏一場才能出線。

在分組賽前5戰全勝的蘇格蘭，包括在首循環主場擊敗過今仗對手的西班牙。然而輪到西班牙主場，蘇格蘭未有如此順利。雖然首循環攻入兩球的麥湯米尼（Scott McTominay）在上半場攻破西班牙門將的烏尼西蒙（Unai Simon），但入球被VAR推翻。未能打開紀錄之餘，蘇格蘭更有隊長的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）受傷換出，半場雙方互無紀錄。