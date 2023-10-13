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體育
2023-10-13 11:44:16

歐國外｜蘇格蘭不敵西班牙初嘗敗績　未能提早出線

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莫拉達為西班牙攻入領先。(路透社)

莫拉達為西班牙攻入領先。(路透社)

蘇格蘭提前晉級歐洲國家盃被拖延，在周四（12日）的A組的分組賽，作客0:2不敵西班牙，加上同組的挪威又贏波，令球隊目前與第3的挪威仍有5分距離，餘下兩仗需要再贏一場才能出線。

在分組賽前5戰全勝的蘇格蘭，包括在首循環主場擊敗過今仗對手的西班牙。然而輪到西班牙主場，蘇格蘭未有如此順利。雖然首循環攻入兩球的麥湯米尼（Scott McTominay）在上半場攻破西班牙門將的烏尼西蒙（Unai Simon），但入球被VAR推翻。未能打開紀錄之餘，蘇格蘭更有隊長的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）受傷換出，半場雙方互無紀錄。

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西班牙2:0擊敗蘇格蘭。(路透社) 麥湯米尼今仗入球被判詐糊。(路透社) 西班牙2:0擊敗蘇格蘭。(路透社) 羅拔臣在上半場因傷換出。(路透社) 西班牙2:0擊敗蘇格蘭。(路透社) 西班牙2:0擊敗蘇格蘭。(路透社)

換邊之後西班牙終於找到入球的機會，艾華路莫拉達（Alvaro Morata）為西班牙在73分鐘頂入領先，而奧漢辛斯特（Oihan Sancet）86分鐘再入球，令西班牙以2:0勝出。蘇格蘭目前仍以15分在A組領前，西班牙就以12分排次席。至於同組的挪威在4:0擊敗塞浦路斯後，以10分排第3，而分組首兩名可晉身決賽周，餘下挪威仍有兩場比賽可以爭取晉級機會。

土耳其贏克羅地亞升榜首

其他分組的比賽，D組土耳其作客1:0擊敗克羅地亞後，土耳其以13分在榜首領先，而克羅地亞得10分排次席，但仍少打一場，同組的拉脫維亞2:0爆冷贏阿美尼亞，取得分組首捷，阿美尼亞與威爾斯同得7分排第3及4。至於E組的阿爾巴尼亞以3:0擊敗捷克，繼續以13分領先榜首，至於2:0擊敗法羅群島的波蘭就以9分排次席，捷克就以8分排第3，但少打一場。I組羅馬尼亞與白俄羅斯踢平0:0，而科索沃就作客3:0贏安道爾，同組的榜首瑞士作客以色列的比賽因為以巴衝突而未能進行，瑞士仍以14分領先，羅馬尼亞以13分排第2，以色列就以11分第3。

夏蘭特梅開二度令挪威4:0大勝塞浦路斯。(路透社) 阿爾巴尼亞3:0擊敗捷克。(路透社) 土耳其1:0小勝克羅地亞升上榜首。(路透社)
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