歐國外︱蘇格蘭爆冷挫西班牙　麥湯米尼梅開二度

在周二（28日）的歐洲國家盃外圍賽，蘇格蘭在A組主場憑曼聯中場麥湯米尼（Scott McTominay）梅開二度之下，以2:0擊敗西班牙，是近40年來首次於競爭性的比賽擊敗狂牛兵團。 上仗大破弱旅的塞浦路斯，蘇格蘭主場面對分組最強的西班牙，開賽7分鐘就獲得良機，柏度樸路（Pedro Porro）在右路跣腳，被蘇格蘭的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）立即搶去皮球，再傳予後上的麥湯米尼射入，迅速為蘇格蘭打開紀錄。西班牙之後積極爭取入球，只是祖斯奴（Joseulu）的頭槌中楣彈出。而洛迪卡斯簡迪（Rodri）接應角球的頭槌，又僅僅高出。完半場前主隊還有一個反擊機會，只是賴登戴基斯（Lyndon Dykes）的單刀高出，半場主隊領先1:0。

蘇格蘭39年首挫西班牙 不過，主隊換邊後又有入球機會。下半場僅6分鐘又犯錯，基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）左路的突破，雖然傳中球被西班牙守將擋出，不過解圍不遠之下，被麥湯米尼在禁區撞射，令主場將比數拉開至2:0。西班牙之後仍然未能追回比分之下，最終亦以這比數完場。同組另一場比賽，挪威就與格魯吉亞踢平1:1。 這是蘇格蘭自1984年11月的世界盃外圍賽後之後，再一次在競爭性的賽事上擊敗西班牙，不過過去近40年兩隊其實也只有3次對賽。而西班牙是自2014年10月後，再次於歐洲國家盃外圍賽中落敗。此前的19場，西班牙贏了17場。