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體育
2023-11-22 04:29:59
日報

歐國外｜補時未獲判12碼 僅和意大利 烏克蘭遺憾轉戰附加賽

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疑似事先張揚的內定出線結果，加上關鍵時刻球證未有作出12碼判決；最終衛冕歐國盃的意大利，在歐國外C組終極戰，主場力保0比0和局完場，並憑較佳對賽成績力壓烏克蘭，取得小組次名出線決賽周。烏克蘭功敗垂成，仍可轉戰附加賽，在明年3月力爭趕上決賽周尾班車。

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於德國中立場舉行之決戰，意軍門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)與烏國門神祖賓(Anatoliy Trubin)成為今戰主角；二人屢救險球，令兩軍都未能打破僵局。焦點落在補時階段，烏克蘭的車路士新星翼鋒梅迪歷(Mykhailo Mudryk)接應傳中殺入禁區，疑似被後備出場的意大利中場白賴仁基斯坦迪(Bryan Cristante)踢中足踝倒地；但球證卻示意比賽繼續，VAR視像球證亦未有提出要檢查片段，最終在爭議聲中和波收場。
賽後兩軍在C組同為8戰14分，意大利憑首循環交手以2比1勝出，靠較佳對賽取得小組次名；跟同晚作客僅以1比1賽和北馬其頓的英格蘭，雙雙闖入明年德國決賽周，而烏克蘭則藉歐國聯成績，得以躋身明年3月的附加賽。

烏克蘭轉戰歐國盃附加賽

賽前歐洲足協主席施費連(Aleksander Ceferin)聲言假如意大利出局是個災難，必須讓意軍打入決賽周；列布夫(Serliy Rebrov)對此已表達不滿，但在今役關鍵時刻再出現問題球，這位前熱刺球星卻未有太過激動，只表示：「我認為這是12碼，但這裡有球證與VAR，我們並非負責裁決之人；球證認為毋須翻看片段，VAR亦認為毋須提醒球證回看。」

受到俄烏戰爭影響，烏克蘭在今屆分組賽的主場賽事，悉數要移師中立場舉行，但他們在這些「主場戰」卻未逢敗績，列布夫補充：「一切真不容易，我們完成了任務，已傾盡所有。大家也知道，烏克蘭正陷戰亂，球員們都很難過日子，但他們在場上展現出個性，為國家而戰。」

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史巴列堤為球員添戰術分析程式

至於意大利主帥史巴列堤(Luciano Spalletti)今年8月臨危授命，最後為「藍衣兵團」出戰6仗帶來3勝2和1負，最重要是領軍成功出線。這位前拿玻里名帥聲言：「現在可以正式展開工作了，當我接受職位一刻，知道出線是必須，現在可以專注全力備戰。」史帥強調會為球隊之後安排最強對手的熱身賽，也為球員安裝程式，讓隊員在有空時可收看視像教學及戰術分析等，向衛冕歐國盃進發。

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