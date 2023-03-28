歐國外｜西班牙客戰蘇格蘭爭連捷

「狂牛兵團」西班牙，上仗由新帥迪拉富安迪領軍即響頭炮，3球挫挪威，而今晚香港時間深夜在歐國外A組的第2輪賽事，則要作客面對同樣在首輪3球大炒對手的「格仔兵團」蘇格蘭，要爭連捷受考驗。

迪拉富安迪因早年教「狂牛」U19及U21在歐洲揚名，加上助奧運隊在2021年東高奧運摘銀；得以在去年尾世盃後，接替領軍16強出局的安歷基執掌國家隊。他早前曾說：「沒有人比我對現在及將來的西班牙足球更熟悉。」

球隊上仗大炒挪威，過程不算輕鬆，靠後備入替的「老兵」祖斯奴尾段連入2球奠勝，闊別國家隊4年多的皇家馬德里中堅拿祖費南迪斯則擔正扼守中路。富帥同時重用新人、巴塞隆拿的左閘阿拿贊祖巴迪及加維踢正選，而20歲的維拉利爾前鋒耶利米賓奴亦後備出場；而無緣踢世盃的巴黎聖日耳門中場法比安彭拿，後備出場為祖斯奴交出助攻，今場亦有機會受重用；望助「新時代」狂牛兵團，延續20場歐國外不敗兼對上3仗全勝入15球0失球佳績。