歐國外｜西班牙小勝挪威與蘇格蘭攜手出線　夏蘭特或又缺席大賽

西班牙憑着加維（Gavi）的入球，提前鎖定與蘇格蘭取得明年歐洲國家盃決賽周的資格，然而挪威在分組未能出線之下，目前前境未明，能否取得附加賽的機會，仍要看其他組的表現，而這可能令曼城的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）繼世界盃後，再次缺席國際大賽的舞台。 賽前挪威落後西班牙2分，要爭取分組次名，今仗必須擊敗西班牙。然而在射手夏蘭特與中場的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）在陣之下，面對西班牙還是欠破關的能力。上半場安素法迪（Ansu Fati）接應隊友傳中，挪威守將的史特蘭貝治（Stefan Strandberg）將皮球撞回自己龍門，西班牙的艾華路莫拉達（Alvaro Morata）門前補腳，不過及後VAR指莫拉達處於越位，入球因為莫拉達「多腳」而無效。半場雙方互無紀錄。

下半場換邊僅4分鐘，西班牙把握到入球的良機。挪威防線的解圍不遠，被加維門前補射入網，49分鐘西班牙領先1:0。主隊的挪威之後雖然有希望爭取入球，但還是無力對抗，最終仍是以0:1不敵對手，在分組肯定無法取得首兩名，而蘇格蘭也因此與西班牙齊齊取得來屆決賽周的資格。 挪威出線要望其他組 根據明年歐洲國家盃的出線資格，會與歐洲國家聯賽的排名合計，在分組未能取得出線，就要看在A、B、C級的國家聯賽排名，當中以未能出線的A、B、C的排名最高4隊替補出戰附加賽，而挪威在B聯賽排第8，目前B級聯賽排名較挪威高就只有蘇格蘭出線，餘下塞爾維亞仍有出線機會，故挪威至少需要多兩支高排名隊伍出線才有機會。而挪威對上一次出線歐國盃的決賽周，已是2000年，這也是挪威史上唯一出席歐國盃決賽周。