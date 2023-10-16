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體育
2023-10-16 11:39:38

歐國外｜西班牙小勝挪威與蘇格蘭攜手出線　夏蘭特或又缺席大賽

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挪威未能在分組出線，夏蘭特可能再缺席國際大賽。(路透社)

挪威未能在分組出線，夏蘭特可能再缺席國際大賽。(路透社)

西班牙憑着加維（Gavi）的入球，提前鎖定與蘇格蘭取得明年歐洲國家盃決賽周的資格，然而挪威在分組未能出線之下，目前前境未明，能否取得附加賽的機會，仍要看其他組的表現，而這可能令曼城的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）繼世界盃後，再次缺席國際大賽的舞台。

賽前挪威落後西班牙2分，要爭取分組次名，今仗必須擊敗西班牙。然而在射手夏蘭特與中場的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）在陣之下，面對西班牙還是欠破關的能力。上半場安素法迪（Ansu Fati）接應隊友傳中，挪威守將的史特蘭貝治（Stefan Strandberg）將皮球撞回自己龍門，西班牙的艾華路莫拉達（Alvaro Morata）門前補腳，不過及後VAR指莫拉達處於越位，入球因為莫拉達「多腳」而無效。半場雙方互無紀錄。

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夏蘭特可能無法出席明年歐國盃。(路透社) 球證表示要覆核莫拉達的入球。(路透社) 加維為西班牙攻入唯一入球。(路透社) 西班牙作客1:0贏挪威。(路透社) 西班牙作客1:0贏挪威。(路透社) 西班牙作客1:0贏挪威。(路透社)

下半場換邊僅4分鐘，西班牙把握到入球的良機。挪威防線的解圍不遠，被加維門前補射入網，49分鐘西班牙領先1:0。主隊的挪威之後雖然有希望爭取入球，但還是無力對抗，最終仍是以0:1不敵對手，在分組肯定無法取得首兩名，而蘇格蘭也因此與西班牙齊齊取得來屆決賽周的資格。

挪威出線要望其他組

根據明年歐洲國家盃的出線資格，會與歐洲國家聯賽的排名合計，在分組未能取得出線，就要看在A、B、C級的國家聯賽排名，當中以未能出線的A、B、C的排名最高4隊替補出戰附加賽，而挪威在B聯賽排第8，目前B級聯賽排名較挪威高就只有蘇格蘭出線，餘下塞爾維亞仍有出線機會，故挪威至少需要多兩支高排名隊伍出線才有機會。而挪威對上一次出線歐國盃的決賽周，已是2000年，這也是挪威史上唯一出席歐國盃決賽周。

土耳其4:0大勝拉脫維亞，取得決賽周資格。(路透社) 土耳其4:0大勝拉脫維亞，取得決賽周資格。(路透社) 波蘭1:1賽和摩爾多瓦。(路透社) 波蘭1:1賽和摩爾多瓦。(路透社) 威爾斯2:1擊敗克羅地亞。(路透社) 威爾斯2:1擊敗克羅地亞。(路透社) 羅馬尼亞4:0大勝安道爾。(路透社)

土耳其取得出線資格

至於其他的分組比賽，土耳其以4:0擊敗拉脫維亞之後，肯定在D組取得出線資格，而同組的威爾斯亦憑哈利威爾遜（Harry Wilson）梅開二度，以2:1擊敗克羅地亞，以10分升上次席，兩隊仍要為出線席位爭至最後。至於E組的波蘭只以1:1迫和摩爾多瓦，而同組的捷克以1:0小勝法羅群島，波蘭目前比前阿爾巴尼亞及捷克都多打一場，並落後1至3分，以10分排第3位。I組羅馬尼亞大勝安道爾4:0之後，以16分在小組領先，而次席的瑞士迫和白俄羅斯3:3，未能提早出線，而同組的以色列因為以巴衝突，作客科索沃的比賽未有進行。

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