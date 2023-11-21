歐國外｜阿爾巴尼亞首名出線決賽周 阿仙奴名宿施雲奴領軍爭氣

雖然在主場面對魚腩部隊法羅群島只能悶和0比0，但歐洲小國阿爾巴尼亞卻實現了賽前願望，力保E組首名出線。這個人口只得約280萬的國家，由前巴西國腳施雲奴(Sylvinho)今年年初帶領下，寫下了球壇新一頁「奇績」，繼2016年後第二度打入歐國盃決賽周，令舉國歡騰。

自2016年再晉歐洲國家盃決賽周

上輪賽和摩爾多瓦後，阿爾巴尼亞已鎖定了出線資格；曾效力阿仙奴與巴塞隆拿的昔日巴西左閘施雲奴，當日賽後已定下目標，便是要拿下首名出線；結果跟法羅群島互交白卷，足以完成任務。現時世界排名59位的阿爾巴尼亞，過去唯一出席足球大賽決賽周就只得2016年的歐國盃，當年在分組賽3戰1勝2負排名第3，無緣殺入16強。

阿爾巴尼亞大軍陣內現時有幾位主力都在歐洲主要聯賽落班，其中後防雙星迪占士堤(Berat Djimsiti)與希沙積(Elseid Hysaj)分別效力意甲阿特蘭大與拉素，是球隊取得佳績的關鍵基石。在韓職FC光州的前鋒查斯亞艾辛尼(Jasir Asani)與薩斯索羅中場尼迪美巴拉美(Nedim Bajrami)則在今屆外圍賽各入3球，亦是晉級主要功臣。