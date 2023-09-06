歐國外｜阿諾特基亞利殊 因傷退出英軍

在歐國盃外圍賽暫時無敵的「三獅兵團」英格蘭，準備周六在歐國外中立場鬥烏克蘭前，失去因傷退隊的曼城前鋒基亞利殊(Jack Grealish)及利物浦守將阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)。

基亞利殊上仗在曼城大炒富咸時，已因股四頭肌拉傷缺席；而阿諾特則在利物浦輕取阿士東維拉時拉傷腿筋，提早退下火線。二人在「三獅」上輪歐國外主場大炒北馬其頓7比0時俱有上陣，但主帥修夫基(Gareth Southgate)在球隊今輪國際賽期，包括在波蘭中立場鬥烏克蘭，以及香港時間下周二深夜友賽作客蘇格蘭，決定不另作補選，大軍名單只剩24人。

尼基迪亞哥維初入選英格蘭

英格蘭在今屆歐國外C組4戰全勝，攻入15球失1球，表現超班；除了今夏分別外流沙特及德國的中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)和王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)繼續入選外，修夫基亦初次召入阿仙奴前鋒尼基迪亞(Eddie Nketiah)及車路士中堅哥維(Levi Colwill)。其中哥維是今夏「幼獅」捧走U21歐國盃的重臣，並由借用的白禮頓重返車路士，成為「藍戰士」季初英超必然正選；至於尼基迪亞今屆英超已有2球進賬，表現勇熟。