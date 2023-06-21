歐國外｜首戴帽沙卡 讚今場雙翼勁銳利！

英軍於29分鐘先憑哈利卡尼打破缺口，接著大開殺戒；21歲的翼鋒布卡約沙卡，在38分鐘殺入禁區怒射網角頂建功；易邊後於47分鐘個人表演在禁區邊以右腳勁射入世界波，之後51分鐘再單刀得手，「極速」完成個人首次帽子戲法。沙卡歷來28次為「三獅」上陣累計入11球，他賽後說：「我高興得難以言喻，今夜是特別的演出；我跟拉舒福特在兩邊進攻非常直接及銳利，對手難以抵擋。」

新星勁爆，完美收咧！「三獅兵團」英格蘭在歐國外C組主場以7比0大破格魯吉亞，寫下開局4連勝佳績；全場焦點是個人歷來首次連中三元的翼鋒布卡約沙卡，在奧脫福成就難忘一夜。

此子在兩年前的歐國盃決賽鬥意大利射失12碼，當時只有19歲的沙卡是其中一位賽後被種族歧視的國腳；如今在奧脫福戰至59分鐘被換走，獲得全場鼓掌致敬及一致好評，星途璀璨。他續說：「我會框起這個比賽足球，但或者先抱著它幾天。這是漫長的一個球季，但自己有個不能更好的方式完成，是時候可以放鬆及休息。」沙卡早前已獲大幅加薪，跟効力的阿仙奴續約至2027年。

修夫基：我們還有科頓、基亞利殊

領軍歐國外4戰全勝的主帥修夫基說：「讚賞全歸予他，他無比努力，有天分又謙卑，受全隊職球員歡迎。他在整個星期的訓練都有類似的埋門表現，入第1球我們不驚訝，但第2球，我們未見過。」今場旁述的英格蘭名將中場謝拉特表示：「他(沙卡)會愈來愈好，而最令我覺得可怕是，他已進入另一層次。」

三獅另外兩位鋒將哈利卡尼(2球)及拉舒福特亦有入波，聯同中場加雲菲臘斯射入個人首個大國腳入球，湊成7比0大捷；相反對手格魯吉亞全場未有一次中框射門。修夫基對前線三叉戟延續在球會的出色表現感欣喜之餘，並說：「我們還有菲爾科頓及基亞利殊，以及其他今次缺席的球員供日後選擇，大軍需要這樣的競爭，這是太好了。」