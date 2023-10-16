歐國外｜魔獸盧卡古復勇 比利時撲擊瑞典

魔獸回勇，主場慶功！「魔獸」盧卡古(Romelu Lukaku)近期在球會及國家隊兩皆得意，香港時間今晚深夜將繼續帶領重生的「紅魔」比利時，在歐國外F組迎戰瑞典，開出線派對之餘，並勢粉碎對手出線希望，必捧主勝(球賽編號FB7055，10月17日02:45開賽)。

歐國外F組形勢單純，上輪上演榜首大戰，結果比利時靠一對箭頭盧卡古和盧克巴基奧(Dodi Lukebakio)包辦3個入球；其中盧克巴基奧更梅開二度，以3比2打敗奧地利，續踞榜首，以6戰16分提早出線明年決賽周。「紅魔」新帥泰迪斯高(Domenico Tedesco)自今年初上任後，球隊7戰6勝1和，而今夏獲羅馬主帥摩連奴(Jose Mourinho)「收留」，得以重生的「魔獸」盧卡古，在本屆歐國外攻入球隊16球的其中9球，延續國家隊傳奇射手的超然地位。

在新帥泰迪斯高麾下，比利時就算近半年缺少受傷患困擾的中場主將奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)，卻愈戰愈勇，歐國外4連勝共入12球；就算燕豪芬新星巴卡約高(Johan Bakayoko)上仗後備上陣不久傷出、防中愛華頓的阿馬度奧拿拿(Amadou Onana)「2黃1紅」被逐，今場停賽，紅魔今戰仍有曼城快翼杜古(Jeremy Doku)及「彈起」的西維爾前鋒盧基巴基奧，國內中場新星華美倫(Vermeeren)，英超搵食的中場文加拉(Orel Mangala)及泰利文斯(Youri Tielemans)等好手，要主攻贏瑞典，綽綽有餘。

瑞典爭出線務必求勝

對手瑞典目前5戰只得6分，落後多賽1場及多7分的奧地利排第3，今場務必作客打敗比利時，又要奧地利同晚作客阿塞拜疆失分，才保住次名出線的一絲希望。

可惜這支北歐球隊近年走下坡，遇強即屈，今戰最大打擊是紐卡素中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，因大腿受傷退隊；球隊剛約戰3比1打敗摩爾多瓦時，只能由漸過氣的加爾臣(Viktor Claesson)及基亞臣(Robin Quaison)，兩位分別在哥根哈根及沙特伊蒂法克效力的雙箭頭出擊，級數有限，今夜作客出戰，恐怕要延續對上4次全負比利時的魔咒。