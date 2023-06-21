歐國外｜麥巴比今季入54球成法國單季神射手

「高盧雄雞」法國上仗全攻陣式以3比0打敗直布羅陀，全場失機頻頻，今戰返回主場鬥希臘，不敢掉以輕心，以「4-2-3-1」迎敵，改由高路梅安尼先掛帥。主隊受到對手密集防守困擾，只能在55分鐘因基沙文在禁區內被踢中頭部，獲得極刑，由基利安麥巴比主射被對方門將救出；幸VAR判重射，麥巴比「補中」，個人今屆為效力巴黎聖日耳門及國家隊攻入第54球，壓過1957/58年度的國家隊傳奇球星方亭，成為一季入波最多的法國球員。

法國再一次壓倒性優勢下，歐國外B組主場僅以1球小勝希臘，4戰全勝；亮點是「重射」12碼入球的隊長基利安麥巴比，打破法國名將方亭(Just Fontaine)紀錄。

今場19次攻門5次中框，但連續兩仗未能多勝，主帥迪甘斯說：「我們共取4球而不失一球，雖然應該入多一些；但球員表現正面，他們是鬥士，知道想要甚麼。半程全取12分，不能抹煞球員應得的讚賞，但我們可以繼續改善。」另外後備出場的老牌箭頭基奧特，以124頂喼帽正式壓過名將亨利，成為史上第3場出場多的法國球員。

對手希臘今場戰至69分鐘有效力史特加的中堅馬夫洛栢路斯「2黃1紅」被逐；而且因之前主隊基沙文頭部受傷，下半場補時多達14分鐘，但仍未致多失，目前3戰6分，仍領先包括少賽1場的荷蘭3分排小組次席。