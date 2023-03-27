歐國外｜麥巴比年代展強勢 法國襲愛爾蘭

進入「基利安麥巴比領軍年代」的法國，上仗大炒勁敵荷蘭響頭炮後，於香港時間周一深夜，在歐國外B組轉戰作客愛爾蘭，勢必乘勝追擊。
「高盧雄雞」法國主帥迪甘斯，欽點麥巴比為新隊長，傳惹另一主力鋒將基沙文不滿，揚言退隊；但謠言在該隊上仗鬥荷蘭已不攻自破，基沙文接應麥巴比傳送打開缺口，之後麥巴比個人亦建兩功，湊成4比0大捷。迪甘斯賽後指二人有同一目標，合作無間，不過球隊4天踢2場，暗示今場會作出輪換並說：「有另一場戰鬥等我們去打拼。」
24歲的麥巴比在國際賽已攻入38球，1球壓過已退役的「前輩」賓施馬，前途無限。不過這位新「喼頓」今場的中前場拍檔可能換上穆沙戴亞比、卡馬雲加、尤索夫科芬拿及基奧特等上仗後備兵；而該仗完場前救出12碼的新一號門將邁治蘭，仍會把關，中堅則換上班捷文柏華特，「高盧雄雞」人腳鼎盛，並力爭延續近4仗歐國外全勝兼一球不失的佳績。
至於「綠軍」愛爾蘭上仗國際賽3比2打敗拉脫維亞，為今夜挑戰法國熱身；焦點人物必是白禮頓18歲中鋒伊雲費格遜，剛戰取得首頂國家隊喼帽即有入波，延續今屆在英超的驚喜演出。領隊史堤芬基利上仗贏波後，對「伊雲仔」會否在今場大戰擔正三緘其口，至於有輕傷的隊長守將史密斯高文，仍未知能否趕及今場披甲，但效力修咸頓的門將巴斯奴，有機會取回利物浦基利靴的正選位置。
荷蘭主場誓數直布羅陀出氣
愛爾蘭在歐國外保持連續14場主場不敗，效力西布朗的中堅達拉奧沙，指全隊期待跟法國一戰，力爭好表現，寫下該國歷史新一頁。另外大敗後的荷蘭，同晚將會返主場鬥B組「大魚腩」直布羅陀；預料受壓主帥朗奴高文必「擺大頭」全攻對手，包括曼聯中鋒韋格賀斯，大有機會升正攻堅。