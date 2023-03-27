歐國外｜麥巴比年代展強勢 法國襲愛爾蘭

「高盧雄雞」法國主帥迪甘斯，欽點麥巴比為新隊長，傳惹另一主力鋒將基沙文不滿，揚言退隊；但謠言在該隊上仗鬥荷蘭已不攻自破，基沙文接應麥巴比傳送打開缺口，之後麥巴比個人亦建兩功，湊成4比0大捷。迪甘斯賽後指二人有同一目標，合作無間，不過球隊4天踢2場，暗示今場會作出輪換並說：「有另一場戰鬥等我們去打拼。」

24歲的麥巴比在國際賽已攻入38球，1球壓過已退役的「前輩」賓施馬，前途無限。不過這位新「喼頓」今場的中前場拍檔可能換上穆沙戴亞比、卡馬雲加、尤索夫科芬拿及基奧特等上仗後備兵；而該仗完場前救出12碼的新一號門將邁治蘭，仍會把關，中堅則換上班捷文柏華特，「高盧雄雞」人腳鼎盛，並力爭延續近4仗歐國外全勝兼一球不失的佳績。