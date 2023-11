歐國外｜麥巴比戴帽 已超越美斯C朗？ 法國狂數14球

第17次戴帽 不足25歲入300球

今場以一記40碼外遠射完成個人歷來第17次帽子戲法的麥巴比,更以24歲10個月29日之齡,攻入職業生涯第300球;較球王美斯以25歲4個月3日及「C朗」到27歲才能達此里程碑都更早,賽後他如此說:「這只是過程一部分,有些球員會在職業生涯攻入800或850球……談300球只引人發笑,我會繼續努力提升自己,不論在球會或國家隊。」(It’s just part of the process, there are some players who scored 800 or 850 goals in their career. 300 is just hilarious! I have to keep going and improve for both club and national team.")