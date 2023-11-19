歐國外｜麥巴比戴帽 已超越美斯C朗？ 法國狂數14球

賽前已穩奪出線權的法國仍毫不留手，在歐國外B組主場以14比0蹂躪直布羅陀，打破歐國外史上最大勝仗紀錄；當中，射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)憑今場連中三元，職業生涯累積入球更達到300球，完成速度更勝兩大當世球王美斯(Lionel Messi)與基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)。這位巴黎聖日耳門(PSG)射手、「麥總」賽後稱：「談300球只引人發笑(just hilarious)，會繼續努力提升自己。」

法國是役在上、下半場各入7球，對手中堅伊達安山度士(Ethan Santos)一早擺烏龍，並在上半場18分鐘落後0比3時，因侵犯主隊中場沙利艾美利(Warren Zaire-Emery)而領紅牌出場，令客軍更是兵敗如山倒。麥巴比上演帽子戲法兼交出2次助攻最搶鏡，助「高盧雄雞」今場打破德國在2006年以13比0大勝聖馬力諾的歐國外大捷紀錄。