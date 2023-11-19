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體育
2023-11-19 16:56:41

歐國外｜麥巴比戴帽 已超越美斯C朗？ 法國狂數14球

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基利安麥巴比職業生涯累入300球

基利安麥巴比職業生涯累入300球。

賽前已穩奪出線權的法國仍毫不留手，在歐國外B組主場以14比0蹂躪直布羅陀，打破歐國外史上最大勝仗紀錄；當中，射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)憑今場連中三元，職業生涯累積入球更達到300球，完成速度更勝兩大當世球王美斯(Lionel Messi)與基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)。這位巴黎聖日耳門(PSG)射手、「麥總」賽後稱：「談300球只引人發笑(just hilarious)，會繼續努力提升自己。」

法國是役在上、下半場各入7球，對手中堅伊達安山度士(Ethan Santos)一早擺烏龍，並在上半場18分鐘落後0比3時，因侵犯主隊中場沙利艾美利(Warren Zaire-Emery)而領紅牌出場，令客軍更是兵敗如山倒。麥巴比上演帽子戲法兼交出2次助攻最搶鏡，助「高盧雄雞」今場打破德國在2006年以13比0大勝聖馬力諾的歐國外大捷紀錄。

基利安麥巴比今場連中三元 基利安麥巴比連中三元 基利安麥巴比連中三元

第17次戴帽 不足25歲入300球

今場以一記40碼外遠射完成個人歷來第17次帽子戲法的麥巴比，更以24歲10個月29日之齡，攻入職業生涯第300球；較球王美斯以25歲4個月3日及「C朗」到27歲才能達此里程碑都更早，賽後他如此說：「這只是過程一部分，有些球員會在職業生涯攻入800或850球……談300球只引人發笑，我會繼續努力提升自己，不論在球會或國家隊。」(It’s just part of the process, there are some players who scored 800 or 850 goals in their career. 300 is just hilarious! I have to keep going and improve for both club and national team.")

基奧特 基奧特

為法國入46球 落後基奧特10球

連同今場3個入波，麥巴比在法國隊累積攻入46球，進佔法國史上射手榜第3位；僅落後次名的名宿亨利(Thierry Henry)5球，並距離隊史神射手、現役隊友基奧特(Olivier Giroud)10球，要坐上第一把交椅，只是時間問題。

此外，今場首度擔正的PSG年輕中場沙利艾美利，則以17歲8個月11日成為法國自戰後史上最年輕國腳；此子今場更攻入一球，但其後被踢傷換走。主帥迪甘斯(Didier Deschamps)指其傷勢未算嚴重，並說：「除了禾倫(沙利艾美利)的受傷，今晚實在完美。據我所知，他傷勢並不嚴重，未有骨折或嚴重扭傷。我們要尊重對手，14球不算太差吧！」

法國中場沙利艾美利(Warren Zaire-Emery) 法國中場拉比奧特 法國翼鋒高文
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