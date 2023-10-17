歐國外｜C朗再入兩粒領葡萄牙保全勝　雲迪積克補時為荷蘭射入12碼

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的國際賽入球增至127個，並協助葡萄牙在歐洲國家盃外圍賽，以5:0大勝波斯尼亞，在分組賽繼續保持全勝。而其他組的比賽，荷蘭藉華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）射入12碼，補時以1:0贏希臘，出線機會大增。

轉戰沙特阿拉伯聯的C朗，再度回到歐洲為國家征戰。由於葡萄牙實力與同組5隊的差距，令葡軍早已取得出線的資格，面對波斯尼亞不過是例行公事。然而葡萄牙還是在5分鐘先由C朗射入領先，之後葡萄牙再獲得12碼，由C朗射入，這也是他個人第127個國際賽入球，而葡萄牙20分鐘已領先2:0。