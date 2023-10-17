歐國外｜C朗再入兩粒領葡萄牙保全勝　雲迪積克補時為荷蘭射入12碼

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的國際賽入球增至127個，並協助葡萄牙在歐洲國家盃外圍賽，以5:0大勝波斯尼亞，在分組賽繼續保持全勝。而其他組的比賽，荷蘭藉華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）射入12碼，補時以1:0贏希臘，出線機會大增。
轉戰沙特阿拉伯聯的C朗，再度回到歐洲為國家征戰。由於葡萄牙實力與同組5隊的差距，令葡軍早已取得出線的資格，面對波斯尼亞不過是例行公事。然而葡萄牙還是在5分鐘先由C朗射入領先，之後葡萄牙再獲得12碼，由C朗射入，這也是他個人第127個國際賽入球，而葡萄牙20分鐘已領先2:0。
之後般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在5分鐘後射入，加上祖奧簡斯路（Joao Cancelo）及祖奧菲歷斯（Joao Felix）各建一功，半場葡萄牙已經5球在手。縱使葡萄牙下半場放慢手腳，但葡軍還以一場大勝，在分組賽8戰全勝。同組次席的斯洛伐克就以1:0作客小勝今屆異軍突起的盧森堡，在分組拉開與盧森堡的差距，只要再贏1場就可取得分組次名出線。而冰島就贏列支敦士登4:0，不過對爭取出線幫助不大。
奧地利同樣獲得出線資格
至於B組的比賽，兩支爭取出線的球隊荷蘭與希臘碰頭，荷蘭要到補時3分鐘才獲得12碼，由利物浦守將雲迪積克建功，以1:0擊敗希臘，由於對賽成績較好，荷蘭與希臘追至同分並升上次席，並且少打希臘一場。希臘就只能在第3，出線形勢被動。同組的愛爾蘭作客4:0擊敗直布羅陀。F組的比賽，雖然比利時對瑞典因為布魯塞爾的槍擊案而腰斬，不過另一邊廂奧地利就以1:0作客小勝阿塞拜疆，提早與比利時一同出線，瑞典就要看其他組別的結果看看有沒有附加賽的機會。