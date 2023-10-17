熱門搜尋:
比利時布魯塞爾槍擊案 消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-17 10:59:04

歐國外｜C朗再入兩粒領葡萄牙保全勝　雲迪積克補時為荷蘭射入12碼

分享：
C朗的12碼為葡萄牙大勝。(路透社)

C朗的12碼為葡萄牙大勝。(路透社)

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的國際賽入球增至127個，並協助葡萄牙在歐洲國家盃外圍賽，以5:0大勝波斯尼亞，在分組賽繼續保持全勝。而其他組的比賽，荷蘭藉華基爾雲迪積克（Virgil Van Dijk）射入12碼，補時以1:0贏希臘，出線機會大增。

轉戰沙特阿拉伯聯的C朗，再度回到歐洲為國家征戰。由於葡萄牙實力與同組5隊的差距，令葡軍早已取得出線的資格，面對波斯尼亞不過是例行公事。然而葡萄牙還是在5分鐘先由C朗射入領先，之後葡萄牙再獲得12碼，由C朗射入，這也是他個人第127個國際賽入球，而葡萄牙20分鐘已領先2:0。

Ad Block
C朗梅開二度協助葡萄牙大勝。(路透社) 葡萄牙大勝波斯尼亞5:0。(路透社) 葡萄牙大勝波斯尼亞5:0。(路透社) 葡萄牙大勝波斯尼亞5:0。(美聯社) 葡萄牙大勝波斯尼亞5:0。(美聯社) 葡萄牙大勝波斯尼亞5:0。(美聯社)

之後般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在5分鐘後射入，加上祖奧簡斯路（Joao Cancelo）及祖奧菲歷斯（Joao Felix）各建一功，半場葡萄牙已經5球在手。縱使葡萄牙下半場放慢手腳，但葡軍還以一場大勝，在分組賽8戰全勝。同組次席的斯洛伐克就以1:0作客小勝今屆異軍突起的盧森堡，在分組拉開與盧森堡的差距，只要再贏1場就可取得分組次名出線。而冰島就贏列支敦士登4:0，不過對爭取出線幫助不大。

雲迪積克為荷蘭射入致勝的12碼。(美聯社) 奧地利擊敗阿塞拜疆後，取得出線資格。(路透社) 冰島4:0大勝列支敦士登。(美聯社) 斯洛伐克作客1:0擊敗盧森堡。(美聯社) 愛爾蘭作客4:0大勝直布羅陀。(美聯社)

奧地利同樣獲得出線資格

至於B組的比賽，兩支爭取出線的球隊荷蘭與希臘碰頭，荷蘭要到補時3分鐘才獲得12碼，由利物浦守將雲迪積克建功，以1:0擊敗希臘，由於對賽成績較好，荷蘭與希臘追至同分並升上次席，並且少打希臘一場。希臘就只能在第3，出線形勢被動。同組的愛爾蘭作客4:0擊敗直布羅陀。F組的比賽，雖然比利時對瑞典因為布魯塞爾的槍擊案而腰斬，不過另一邊廂奧地利就以1:0作客小勝阿塞拜疆，提早與比利時一同出線，瑞典就要看其他組別的結果看看有沒有附加賽的機會。

▼金球獎2023｜候選名單▼

金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受