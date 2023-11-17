歐國外｜C朗對列支敦士登入波領葡萄牙小勝　西班牙16歲耶馬爾再建功

歐洲國家盃外圍賽，已取得決賽周資格的葡萄牙在作客列支敦士登，憑基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）下半場建功下，以2:0小勝。至於同樣已出線的西班牙，16歲的巴塞隆拿小將耶馬爾（Lamine Yamal）就攻入個人第2個國際入球，帶領西班牙擊敗塞浦路斯3:1。

C朗繼續將他的國際賽入球紀錄延續，在這場例行公事上，面對「歐洲魚腩」的列支敦士登，葡萄牙卻沒見得有太大的優勢。上半場列支敦士登門將班捷文布查（Benjamin Buchel）力抗葡萄牙的射門，而葡萄牙前鋒的干卡路（Goncalo Ramos）的近門頭槌又頂斜，半場葡萄牙與主隊互無紀錄。