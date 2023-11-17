歐國外｜C朗對列支敦士登入波領葡萄牙小勝　西班牙16歲耶馬爾再建功

歐洲國家盃外圍賽，已取得決賽周資格的葡萄牙在作客列支敦士登，憑基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）下半場建功下，以2:0小勝。至於同樣已出線的西班牙，16歲的巴塞隆拿小將耶馬爾（Lamine Yamal）就攻入個人第2個國際入球，帶領西班牙擊敗塞浦路斯3:1。
C朗繼續將他的國際賽入球紀錄延續，在這場例行公事上，面對「歐洲魚腩」的列支敦士登，葡萄牙卻沒見得有太大的優勢。上半場列支敦士登門將班捷文布查（Benjamin Buchel）力抗葡萄牙的射門，而葡萄牙前鋒的干卡路（Goncalo Ramos）的近門頭槌又頂斜，半場葡萄牙與主隊互無紀錄。
換邊僅1分鐘葡萄牙就打破悶局，C朗接應迪亞高祖達（Diogo Jota）長傳，左路禁區勁射楣底，這是C朗個人第128個國際賽入球。之後葡萄牙再有祖奧簡斯路（Joao Cancelo）右路扣過出迎門將，再擺大位射空門，令葡萄牙57分鐘領先至2:0。可是葡萄牙之後都沒有爭取更多入球，以2:0小勝。
蘇格蘭迫和格魯吉亞晉身決賽周
同樣已經出線的西班牙，作客塞浦路斯。上半場5分鐘就由16歲的小將耶美爾把握到機會，先避過出迎門將，再冷靜地射入空門，令西班牙取得領先。而奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）與祖斯奴（Joselu）之後各建一功，令西班牙半場已領先3球，雖然主隊下半場「破蛋」，但西班牙仍以3:1取勝。至於同組的蘇格蘭，兩度被格魯吉亞球星的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）攻破大門，雖然曼聯的麥湯米尼（Scott McTominay）一度幫球隊追平，不過很快又落後，最終蘇超赫斯前鋒的沙基蘭（Lawrence Shankland）補時建功，為蘇格蘭作客2:2迫和格魯吉亞，以16分取得分組次名的出線資格。